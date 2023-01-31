إمام عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند.. مدة العقد وقيمة الصفقة

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي التعاقد مع إمام عاشور قادما من صفوف الزمالك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وسيمتد عقد إمام عاشور مع ميتيلاند حتى صيف 2027.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين إلى أوقات متأخرة من أجل الاتفاق على البنود الخاصة بالصفقة.

وسيصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري في الدنمارك بعد محمد زيدان وأمير عادل "جاكوبسن".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عرض نادي ميدتيلاند وصلت قيمته لما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.