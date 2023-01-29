في الدوري الأوروبي.. في الجول يكشف النادي صاحب العرض لـ إمام عاشور والقيمة المادية

"انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور

تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني

تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة