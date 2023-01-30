جارديان: بسيناريو مكرر.. تشيلسي يدخل بقوة في صفقة كايسيدو

يزاحم نادي تشيلسي منافسه أرسنال في التعاقد مع موسيس كايسيدو لاعب برايتون بسيناريو مكرر كصفقة ميخايلو مودريك.

وأفادت صحيفة "ذا جارديان" أن تشيلسي يسعى قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات الشتوية في التعاقد مع كايسيدو.

وكايسيدو يعتبر هدفا لـ أرسنال الفترة الماضية وسط تعنت من إدارة برايتون في التخلي عن اللاعب.

وفقا لصحيفة ذا أثليتك فإن أرسنال قدم لبرايتون عرضا رسميا أخيرا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني لكن قوبل بالرفض كذلك.

وخسر المدفعجية الصراع مع تشيلسي في الحصول على ميخايلو مودريك بعد تعنت إدارة شاختار في البداية ثم دخل تشيلسي بأعرض أكبر وحصل على اللاعب.

وكان كايسيدو أعلن رغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب كايسيدو بيانا عبر حسابه على إنستاجرام مطالبا مشجعي النادي الذين يحبهم بتقبل فكرة رحيله عن الفريق واغتنام الفرصة للعب مع ناد أكبر.

وجاء بيان كايسيدو كالتالي: "أنا ممتن للسيد بلوم ونادي برايتون عل إعطائي الفرصة للانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز، أنا أشعر أنني دائما ما قدمت الأفضل لهم ودائما ما ألعب كرة القدم بقلبي وبابتسامة كبيرة".

وتابع "أنا الأصغر بين 10 أشقاء من مدينة فقير تدعى سانتا دومينيجو في الإكوادور وحلمي أن أكون اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ بلادي".

وواصل "أنا فخور بأن أكون صفقة بيع قياسية في تاريخ برايتون ما سيجعل النادي تمكن من استثمار تلك الأموال للمساعدة في الاستمرار في النجاح".

وأتم "المشجعين وضعوني داخل قلوبهم وسيكونون دائما داخل قلبي وأتمنى أن يفهموا لماذا أريد اغتنام تلك الفرصة الرائعة".

صاحب الـ 21 عاما انضم لبرايتون في بداية الموسم الماضي قادما من فريق بيرشوت البلجيكي.

وشارك كايسيدو خلال الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.