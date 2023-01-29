رئيس اللجنة المؤقتة لـ الإسماعيلي: ميدو "بطل".. وشكر لجماهير الأهلي والزمالك
الأحد، 29 يناير 2023 - 23:46
كتب : FilGoal
شدد أبوبكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الإسماعيلي أن النادي به العديد من المشاكل، وطالب الجماهير بالصبر من أجل إنقاذ النادي.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي في وقت سابق اليوم.
وقال أبوبكر الحديدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «نتولى المهمة في ظروف صعبة للغاية، أطلب من جماهير الإسماعيلي الدعم والصبر».
وأضاف «هناك مشاكل كثيرة، سنهتم أولا بالفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين. لا يمكن أن نترك الإسماعيلي يغرق».
وواصل «ميدو بطل وتحمل المسؤولية في وقت صعب للغاية، ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى».
واستطرد «أشكر جماهير الاهلي والزمالك وكل الجماهير العظيمة التي تساند الإسماعيلي على الدعم».
وأتم «إسماعيلية طول عمرها»بتطرح مانجا ولعيبة كرة قدم حريفة«».3
وتضمن تشكيل اللجنة المؤقتة كل من:
أبوبكر الصديق الحديدى
محمد أبراهيم احمد
أحمد جمال فهيم
الطاهر الشافعى
مروة عرابي
محمد الشحات إبراهيم
نصر الدين المصطفي
إسماعيل حفنى
إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.
وتلقت وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 الاستقالات المقدمة من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وتم قبولها بشكل رسمي بعد تسليمها بمقر الوزارة. (طالع التفاصيل)
كان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد قدم استقالة جماعية من منصبه على خلفية سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.
وأصدرت بعدها الوزارة بيانا لتحديد موعد تسليم النادي إلى اللجنة المؤقتة.