رئيس اللجنة المؤقتة لـ الإسماعيلي: ميدو "بطل".. وشكر لجماهير الأهلي والزمالك

شدد أبوبكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الإسماعيلي أن النادي به العديد من المشاكل، وطالب الجماهير بالصبر من أجل إنقاذ النادي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي في وقت سابق اليوم.

وقال أبوبكر الحديدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «نتولى المهمة في ظروف صعبة للغاية، أطلب من جماهير الإسماعيلي الدعم والصبر».

وأضاف «هناك مشاكل كثيرة، سنهتم أولا بالفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين. لا يمكن أن نترك الإسماعيلي يغرق».

وواصل «ميدو بطل وتحمل المسؤولية في وقت صعب للغاية، ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى».

واستطرد «أشكر جماهير الاهلي والزمالك وكل الجماهير العظيمة التي تساند الإسماعيلي على الدعم».

وأتم «إسماعيلية طول عمرها»بتطرح مانجا ولعيبة كرة قدم حريفة«».3