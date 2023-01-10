بعد الاستقالة الجماعية.. وزير الرياضة يبدأ إجراءات تسليم الإسماعيلي للجنة جديدة

تلقت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 الاستقالات المقدمة من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وتم قبولها بشكل رسمي بعد تسليمها بمقر الوزارة.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة بأن الوزارة ستبدأ إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بالنادي بدء من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع.

وستكون مراحل التسليم والتسلم بداية من تطبيق الإجراءات الخاصة بإدارة شئون النادي، وذلك في ضوء أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي الاسترشادية الخاصة بالنادي.

وتقوم الوزارة ومن خلال المختصين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية بتشكيل لجنة فنية وقانونية وإدارية تتولى كافة شئون التسليم والتسلم لجميع المتعلقات الخاصة بنادي الإسماعيلي.

ومن جانبه، وجه أشرف صبحي جميع المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بضرورة العمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بالشكل الذي يكفل الاستقرار الكامل لنادي الإسماعيلي العريق.

كان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد قدم استقالة جماعية من منصبه على خلفية سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 12 جولة برصيد 7 نقاط فقط.

ويلتقي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام "ميدو" مع المقاولون العرب يوم 13 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.