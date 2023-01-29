وزارة الشباب تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

الأحد، 29 يناير 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة التى ستتولي إدارة شؤون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى.

وقد تم عرض التشكيل النهائي المقترح لأعضاء اللجنة على وزير الشباب والرياضة والذى وجه لمديرية الشباب والرياضة بالاسراع فى استصدار القرار حتى تتمكن اللجنة من استلام النادى خلال الأسبوع الجاري من لجنة التسليم والتسلم.

وستستمر لجنة المختصين من فحص الشؤون المالية وأعمال الرقابة المالية للنادى والتى من المتوقع أن تنتهي منها مع نهاية الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة:
بعد تسجيل ثنائية.. الجزيري رجل مباراة الزمالك ضد فيوتشر اتحاد الكرة: اتفقنا بنسبة 90% مع بديل كلاتنبرج.. وهذا ما يعنيه إيقاف التعامل مع مرتضى تسبب في طرد مجددا.. ماذا قدم طارق حامد بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء القائد رقم 22.. ماذا قدم حجازي بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء

وتضمن تشكيل الجنة المؤقتة كل من:

أبو بكر الصديق الحديدى

محمد أبراهيم احمد

أحمد جمال فهيم

الطاهر الشافعى

مروة عرابي

محمد الشحات إبراهيم

نصر الدين المصطفي

إسماعيل حفنى

إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.

وتلقت وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 الاستقالات المقدمة من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وتم قبولها بشكل رسمي بعد تسليمها بمقر الوزارة. (طالع التفاصيل)

كان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد قدم استقالة جماعية من منصبه على خلفية سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأصدرت بعدها الوزارة بيانا لتحديد موعد تسليم النادي إلى اللجنة المؤقتة.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
فتح الله: التعادل لا يعبر عن سير اللقاء أمام سيراميكا.. ونتعرض لحالات طرد غريبة مؤتمر نبيه: التراجع في الشوط الثاني طبيعي.. وإمام عاشور تلقى عرضا خياليا اتحاد الكرة: اتفقنا بنسبة 90% مع بديل كلاتنبرج.. وهذا ما يعنيه إيقاف التعامل مع مرتضى بعد تسجيل ثنائية.. الجزيري رجل مباراة الزمالك ضد فيوتشر سجل هدفا وصنع أكثر من فرصة.. رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفاق سطيف يكشف كواليس تحول وجهة قندوسي إلى الأهلي.. وأسباب عدم التفاوض مع الزمالك انتصار أول في 2023.. الزمالك يلحق بـ فيوتشر الهزيمة الأولى في الدوري في المباراة الأولى تحت قيادة الشعباني.. تعادل قاتل لـ سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز
أخر الأخبار
فتح الله: التعادل لا يعبر عن سير اللقاء أمام سيراميكا.. ونتعرض لحالات طرد غريبة 4 دقيقة | الكرة المصرية
السابع والثامن.. حجازي وحامد ينضمان لقائمة المصريين الأبطال في السعودية 10 دقيقة | المحترفون
مؤتمر نبيه: التراجع في الشوط الثاني طبيعي.. وإمام عاشور تلقى عرضا خياليا 38 دقيقة | الكرة المصرية
وزارة الشباب تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (0) ريال سوسيداد.. نهاية الشوط الأول 51 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: اتفقنا بنسبة 90% مع بديل كلاتنبرج.. وهذا ما يعنيه إيقاف التعامل مع مرتضى 57 دقيقة | الكرة المصرية
تسبب في طرد مجددا.. ماذا قدم طارق حامد بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء 57 دقيقة | المحترفون
القائد رقم 22.. ماذا قدم حجازي بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك