وزارة الشباب تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة التى ستتولي إدارة شؤون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى.

وقد تم عرض التشكيل النهائي المقترح لأعضاء اللجنة على وزير الشباب والرياضة والذى وجه لمديرية الشباب والرياضة بالاسراع فى استصدار القرار حتى تتمكن اللجنة من استلام النادى خلال الأسبوع الجاري من لجنة التسليم والتسلم.

وستستمر لجنة المختصين من فحص الشؤون المالية وأعمال الرقابة المالية للنادى والتى من المتوقع أن تنتهي منها مع نهاية الأسبوع المقبل.

وتضمن تشكيل الجنة المؤقتة كل من:

أبو بكر الصديق الحديدى

محمد أبراهيم احمد

أحمد جمال فهيم

الطاهر الشافعى

مروة عرابي

محمد الشحات إبراهيم

نصر الدين المصطفي

إسماعيل حفنى

إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.

وتلقت وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 الاستقالات المقدمة من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وتم قبولها بشكل رسمي بعد تسليمها بمقر الوزارة. (طالع التفاصيل)

كان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد قدم استقالة جماعية من منصبه على خلفية سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأصدرت بعدها الوزارة بيانا لتحديد موعد تسليم النادي إلى اللجنة المؤقتة.