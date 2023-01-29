تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد برايتون

الأحد، 29 يناير 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

يقود محمد صلاح لاعب ليفربول الهجوم لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون ضمن الدور الرابع لكأس إنجلترا في الثالثة والنصف مساء.

رقم قياسي ينتظر صلاح أمام برايتون

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ويجلس داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

الوسط: ستيفان بايتيتش - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

الهجوم: هارفي إليوت - محمد صلاح - كودي جاكبو

البطولة هي الوحيدة التي يملك ليفربول فرصة للتتويج بها.

فالفريق يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي، ويصطدم بريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول برايتون
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