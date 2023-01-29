رقم قياسي ينتظر صلاح أمام برايتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون ضمن الدور الرابع لكأس إنجلترا في الثالثة والنصف مساء.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك برايتون.

فقد أحرز الدولي المصري 6 أهداف أمام برايتون مثل الأسطورة كيني دالجليش.

إذا سجل صلاح يوم الأحد سيكسر صيامه التهديفي الذي استمر في المباريات الـ3 الأخيرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري متوقف عند 17 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 283 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.