وفاق سطيف يكشف أسباب فشل المفاوضات مع الزمالك بخصوص قندوسي.. ومحاولة متأخرة

كشف إبراهيم العرباوي المدير العام لنادي وفاق سطيف الجزائري كواليس مفاوضات الزمالك لضم أحمد قندوسي وأسباب عدم إتمامها بعد ذلك.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وقال إبراهيم العرباوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك كان أول من تفاوض لضم اللاعب ولكن لم يدخل رئيس النادي وإنما عن طريق سمسار سوري ووقتها طلب رئيس نادي وفاق سطيف الحديث مع رئيس الزمالك وليس عن طريق السمسار".

وأضاف "تحدثت مع أمير مرتضى منصور مرة واحدة ثم بعد ذلك السمسار هو من عاد ليتحدث من جديد بعدها".

وواصل "طوال 15 يوما كان السمسار السوري هو من يحاول التفاوض معنا وتحدث معي بشكل شخصي ست مرات، وطلب الحصول على 15% من قيمة الصفقة وهو ما رفضناه".

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وتابع "الزمالك لم يدخل في مفاوضات صريحة للتعاقد مع أحمد قندوسي، الأمور لم تكن جدية وكان بها بعض المراوغات. طلبات الزمالك كانت تعجيزية سواء في مبلغ الصفقة أو عقد اللاعب نفسه".

واستطرد "الزمالك قدم اليوم عرضا أكبر من عرض الأهلي ولكننا احترمنا كلمتنا مع الأهلي وأتممنا الاتفاق مع مندوب النادي".

وأردف "أحمد قندوسي رغبته كان الانتقال للأهلي طوال العامين الماضيين، اللاعب رفض عرض الزمالك بشكل قاطع من أجل الانتقال للأهلي".

وأتم "بيراميدز دخل إلى المفاوضات في الساعات الأخيرة ولكن الأمور كانت قد حسمت وقتها".

وأوضح وكيل أعمال قندوسي لـFilGoal.com في وقت سابقكواليس المفاوضات مع الأهلي وعلق على اهتمام الزمالك.

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.