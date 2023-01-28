المنسق الإعلامي للجزائر يكشف لـ في الجول موقف المنتخب من خروج قندوسي للانضمام لـ الأهلي

السبت، 28 يناير 2023 - 20:26

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد قندوسي

كشف صالح باي عبود المنسق الإعلامي للمنتخب الجزائري أنه لم يحدث تواصل بشكل رسمي حتى الآن من أجل خروج أحمد قندوسي من معسكر المنتخب للانضمام للأهلي في كأس العالم للأندية.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وقال صالح في تصريحات لـFilGoal.com: "قانونيا من حق الأهلي أن يطلب الحصول على قندوسي للانضمام لصفوفه في كأس العالم للأندية".

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وأضاف "الأهلي لم يطلب حتى الآن بشكل رسمي خروج اللاعب من المعسكر، ولكننا سنرحب بالأمر حال حدوث ذلك ووقتها سنتحدث مع المدرب مجيد بوقرة لاستطلاع رأيه".

وواصل "اللاعب خرج من المعسكر بناء على طلب نادي وفاق سطيف للتوقيع للأهلي ثم عاد من جديد".

وأوضح وكيل أعمال قندوسي لـFilGoal.com في وقت سابق كواليس المفاوضات مع الأهلي وعلق على اهتمام الزمالك.

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.com قيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.

أحمد قندوسي الجزائر الأهلي كأس العالم للأندية
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