أرتيتا يتحدث عن خيبة أمل الخسارة من سيتي.. وكايسيدو وبارتي

يشعر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بخيبة أمل عقب الخسارة من مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ناثان أكي هدف فريقه الوحيد في المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وقال أرتيتا عقب المباراة: " أشعر في هذه اللحظة خيبة أمل. ربما عندما أشاهدها مرة أخرى غدا، سيكون شعوري هو أننا تنافسنا وجعلنا الأمر صعبا حقا بالنسبة لهم، لكننا افتقرنا إلى شيء لنفوز على فريق مثل هذا".

وأضاف "خلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا التسجيل في أكثر من مرة، لكن هذه كرة القدم واستقبلنا هدفا في وقت صعب".

وعن توماس بارتي كشف "" لا يوجد تشخيص أولي واضح أو مدة غياب واضحه لبارتي، سيجرى فحصا طبيا بعدما شعر بالألم في ضلوعه وسوف يتم تقييمه خلال نهاية الأسبوع".

وواصل" لم نرغب بالمخاطرة به بعدما شعر بوجود مشكلة ولم يكن قادرا على إكمال اللقاء".

موسيس كايسيدو

وعن موسيس كايسيدو لاعب برايتون علق"لقد كنا نشطون للغاية في نافذة الانتقالات. لدينا بعض الضروريات وإذا كان هناك شيء آخر متاح فإن النادي على استعداد للمحاولة بالقيام بذلك".

وعن منشور اللاعب ورغبته في الرحيل إلى أرسنال قال: "لن أعلق عن أي لاعب حتى يتم أي أمر وسأستمر في فعل ذلك، أنا أسف لذلك".

وكتب كايسيدو بيانا عبر حسابه على إنستاجرام مطالبا مشجعي النادي الذين يحبهم بتقبل فكرة رحيله عن الفريق واغتنام الفرصة للعب مع ناد أكبر. (طالع التفاصيل)

وعن مواجهة إيفرتون علق "دائما عندما يكون هناك تغيير في المدرب، سيكون له تأثير. سيتعين علينا الاستعداد لذلك".

وكان نادي إيفرتون قد أعلن إقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق بشكل رسمي.

كما أكد النادي في بيانه الرسمي تعيين الثنائي بول تايت ولايتون باينز بشكل مؤقت خلفا له لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.

ويلعب أرسنال ضد إيفرتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الذي يحتل المدفعجية صدارته برصيد 50 نقطة.