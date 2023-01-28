كايسيدو يعلن رغبته في الرحيل عن برايتون

أعلن مويسيس كايسيدو لاعب برايتون رغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مويسيس كايسيدو النادي : برايتون برايتون

وكتب كايسيدو بيانا عبر حسابه على إنستاجرام مطالبا مشجعي النادي الذين يحبهم بتقبل فكرة رحيله عن الفريق واغتنام الفرصة للعب مع ناد أكبر.

وجاء بيان كايسيدو كالتالي: "أنا ممتن للسيد بلوم ونادي برايتون عل إعطائي الفرصة للانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز، أنا أشعر أنني دائما ما قدمت الأفضل لهم ودائما ما ألعب كرة القدم بقلبي وبابتسامة كبيرة".

وتابع "أنا الأصغر بين 10 أشقاء من مدينة فقير تدعى سانتا دومينيجو في الإكوادور وحلمي أن أكون اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ بلادي".

وواصل "أنا فخور بأن أكون صفقة بيع قياسية في تاريخ برايتون ما سيجعل النادي تمكن من استثمار تلك الأموال للمساعدة في الاستمرار في النجاح".

وأتم "المشجعين وضعوني داخل قلوبهم وسيكونون دائما داخل قلبي وأتمنى أن يفهموا لماذا أريد اغتنام تلك الفرصة الرائعة".

وفقا لصحيفة ذا أثليتك فإن أرسنال قدم لبرايتون عرضا رسميا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كايسيدو خلال شهر يناير الحالي بالإضافة إلى وجود اهتمام من تشيلسي بضمه أيضا.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي شدد على أن اللاعب قد يغيب عن التدريبات اليوم للضغط على برايتون للموافقة على العرض المقدم.

اللاعب الإكوادور سيتخذ قراره الأخير اليوم وفقا لرومانو ولكن الأقرب سيكون هو إصراره على الرحيل كما أعلن في ظل رغبة الفريق في عدم بيعه خلال الفترة الحالية.

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال كان قد علق على بيان كايسيدو عقب نهاية مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي قائلا: "لقد كنا نشطون للغاية في نافذة الانتقالات. لدينا بعض الضروريات وإذا كان هناك شيء آخر متاح فإن النادي على استعداد للمحاولة بالقيام بذلك".

وعن منشور اللاعب ورغبته في الرحيل إلى أرسنال قال: "لن أعلق عن أي لاعب حتى يتم أي أمر وسأستمر في فعل ذلك، أنا أسف لذلك".

صاحب الـ 21 عاما انضم لبرايتون في بداية الموسم الماضي قادما من فريق بيرشوت البلجيكي.

وشارك كايسيدو خلال الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.