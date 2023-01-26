في الجول يكشف أزمة الشرط الجزائي بين بابافسيلو وغزل المحلة.. والنادي يشكو البنك الأهلي

بدأ نادي غزل المحلة التحرك بسبب رحيل مدربه نيكوديموس بابافسيلو بالإضافة إلى 2 من مساعديه إلى البنك الأهلي دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

أعلن نادي البنك الأهلي تعيين نيكوديموس بابافاسيليو قيادة الفريق خلفا لحلمي طولان المدير الفني السابق. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com أن جلسة جمعت أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة وبابافسليو المدير الفني للفريق بعد خسارة مباراتين متتاليتين، وشدد فيها الأول على استمرار المدير الفني رغم تراجع النتائج.

بعد ذلك أخبر المدرب أنه سيرحل عن تدريب الفريق بسبب مشاكل أسرية، ولن يستطيع الاستمرار في المحلة.

أسامة خليل طالبه بتوقيع على شرط جزائي بقيمة 25 ألف دولار حتى يضمن عدم خوض بابافسيلو أي تجربة في الدوري المصري ووقع عليها المدرب بالفعل.

الشرط الجزائي الجديد هو إضافي على الموجود في تعاقد المدرب مع النادي والذي يقضي بدفع شهرين من راتبه للنادي، وهو ما دفعه بالفعل عقب رحيله.

رحل بابافسيلو عن غزل المحلة ومن ثم تولى تدريب البنك الأهلي.

وتفاجأ مسؤولو المحلة اليوم الخميس، بتواجد الثنائي: نيكولاس محلل الأداء وأحمد فتحي المعد البدني في تدريبات البنك الأهلي رغم إنه على ذمة الجهاز الفني للفريق، ودون دفع الشرط الجزائي للنادي.

وأوضح وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "لم يتم حسم رحيل محلل الأداء نيكولاس وأحمد فتحي المعد البدني حتى الآن".

وأتم "لكنهما يقتربان من الرحيل بنسبة كبيرة والانضمام لجهاز بابافاسيليو في البنك الأهلي".

عقب ذلك، كشف صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة التقدم بشكوى ضد البنك الأهلي بسبب رحيل مدربين للعمل رفقة نيكوديموس بابافاسيليو.

وقال صابر عيد عبر أون تايم سبورتس 2: "تفاجأنا بتواجد نيكولاس محلل الأداء وأحمد فتحي المعد البدني لفريقنا في تدريبات البنك الأهلي اليوم دون استئذان".

وأضاف "الثنائي ضمن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة الحالي بقيادة عبد الباقي جمال".

وأردف "الطبيعي يستأذن أن البنك الأهلي من مسؤولي المحلة ولن نقف في طريقهما، سواء حصل الأمر من النادي أو المدربين".

وشدد "نعرف كيف نحصل على حقوقنا ونحترم بقية الأندية، ولا نفضل أن يرحل المدربين كلما تحققت نتائج إيجابية".

وأتم "تقدمنا بشكوى للاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد البنك الأهلي ونيكوديموس بابافاسيليو".

وقاد بابافاسيليو فريق المحلة في 12 جولة ونجح في تحقيق خمسة انتصارات والتعادل ثلاث مرات.

بابافاسيليو رحل عن تدريب غزل المحلة بعد الخسارة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وستكون أول مباراة للمدير الفني الجديد للبنك أمام فريقه السابق غزل المحلة يوم الإثنين المقبل بنهاية الجولة 16.

رابع مدرب

ويعتبر بابافاسيليو رابع مدير فني يتولى قيادة البنك الأهلي هذا الموسم عقب 15 جولة فقط.

وبدأ البنك الأهلي الموسم تحت قيادة خالد جلال قبل أن يرحل ويتولى حلمي طولان القيادة الفنية خلفا له.

بينما تولى أمير عبد العزيز قيادة البنك الأهلي في مباراتين كمدير فني مؤقت.

وخاض أمير عبد العزيز مباراتين فقط مع البنك الأهلي أمام كل من الاتحاد السكندري والأهلي.