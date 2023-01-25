رابع مدرب في 15 جولة.. البنك الأهلي يعلن بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

بابافسيليو - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعيين نيكوديموس بابافاسيليو قيادة الفريق خلفا لحلمي طولان المدير الفني السابق.

وكان أمير عبد العزيز قد تولى القيادة الفنية مؤقتا وقاد الفريق في مواجهة الأهلي والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

وتولى بابافاسيليو قيادة فريق غزل المحلة منذ انطلاق الدوري هذا الموسم.

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وقاد بابافاسيليو فريق المحلة في 12 جولة ونجح في تحقيق خمسة انتصارات والتعادل ثلاث مرات.

بابافاسيليو رحل عن تدريب غزل المحلة بعد الخسارة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

ويتولي أمير عبد العزيز منصب المدرب العام، كما قررت لجنة الكرة إقالة مدير الكرة كريم حسن شحاتة وذلك بعد التشاور مع المدير الفني الذي يفضل العمل بدون هذا المنصب.

رابع مدرب

ويعتبر بابافاسيليو رابع مدير فني يتولى قيادة البنك الأهلي هذا الموسم عقب 15 جولة فقط.

وبدأ البنك الأهلي الموسم تحت قيادة خالد جلال قبل أن يرحل ويتولى حلمي طولان القيادة الفنية خلفا له.

بينما تولى أمير عبد العزيز قيادة البنك الأهلي في مباراتين كمدير فني مؤقت.

وخاض أمير عبد العزيز مباراتين فقط مع البنك الأهلي أمام كل من الاتحاد السكندري والأهلي.

الدوري المصري البنك الأهلي بابافسيليو
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