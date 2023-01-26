المحلة لـ في الجول: إصابة حميد ماو لن تؤثر على مشاركته في المباريات المقبلة

أوضح وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة موقف لاعب الوسط التنزاني حميد ماو من المشاركة في المباريات المقبلة بعد إصابته في اليد ضد الزمالك.

وساهم ماو في فوز المحلة على الزمالك في الجولة 15 من الدوري رغم مشاركته وهو مصابا بكسر في أصبع اليد اليمنى.

وقال وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com: "إصابة حميد ماو في اليد لن تؤثر على مشاركته مع الفريق والطبيب طمأن الجهاز بأنه سيشارك بصورة طبيعية".

وتعرض ماو للإصابة بكسر في إبهام اليد اليمنى حسبما أعلن النادي عبر حسابه على "فيسبوك".

وشارك ماو (30 عاما) الموسم الجاري في 14 مباراة بالدوري المصري.

وسبق لماو أن ارتدى قمصان بتروجت وإنبي والإنتاج الحربي قبل أن يحط الرحال مع زعيم الفلاحين.

وأوضح شكر في ملف الجهاز الفني: "لم يتم حسم رحيل محلل الأداء نيكولاس وأحمد فتحي المعد البدني حتى الآن".

وأتم "لكنهما يقتربان من الرحيل بنسبة كبيرة والانضمام لجهاز بابافاسيليو في البنك الأهلي".

ورحل المدرب اليوناني نيكوديموس بابافسليو عن تدريب زعيم الفلاحين، ومن ثم تولى مهمة تدريب البنك الأهلي.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع وبفارق نقطتين فقط عن المربع الذهبي.