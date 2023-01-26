وزارة الرياضة تحدد موعد تسليم النادي الإسماعيلي إلى اللجنة الجديدة

الخميس، 26 يناير 2023 - 17:34

كتب : أحمد الخولي

الإسماعيلي - بيان رسمي

الإسماعيلي وزارة الشباب والرياضة مجلس الإسماعيلي
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