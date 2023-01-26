وزارة الرياضة تحدد موعد تسليم النادي الإسماعيلي إلى اللجنة الجديدة

الكشف عن الجهاز الفني الجديد لـ فاركو بقيادة العشري

"منظومة الرياضة لم تواكب تقدم البلاد".. استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

خبر في الجول - خطوة من لجنة الانضباط للرد على الاتهامات الموجهة لها