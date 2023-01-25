منافس الزمالك - مصدر من كاف يوضح لـ في الجول موقف ملعب المريخ في دوري الأبطال

لم يتحدد حتى الآن ملعب المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، قبل بدء المنافسات في دور المجموعات بشكل رسمي.

وسبق أن أعلن المريخ استضافة ليبيا لمباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وكان المريخ قد أعلن عن خوضه مباريات دور المجموعات على ملعب الهلال في السودان إلى أن الأخير قد تراجع عن قراره بسب تعرض ملعبه لأضرار عقب خوض الفريقين لمباراة عليه.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "المريخ السوداني لم يرسل إخطارا بالملعب الخاص به أمس الثلاثاء وهو اليوم الأخير لتحديد الملاعب".

وأضاف "المريخ سبق له تحديد ملعب الهلال لاستضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "الأمر سيتحول للجنة المسابقات، لننتظر هل سيتوصل المريخ لاتفاق مع الهلال أم لا، وإذا لم يتوصل الفريقان لاتفاق سيلعب خارج السودان".

وشدد "إذا توصل المريخ لاتفاق مع الهلال سيلعب بنفس الشروط الموضوعة على منافسه".

وسبق أن أوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com بشأن مباريات الهلال: "الهلال السوداني سيخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه في شهر فبراير المقبل في الثالثة عصرا، وبدون جماهير بسبب عدم كفاية الإضاءة وعدم صلاحية المدرجات".

وذكر الهلال في وقت سابق أن المباراة تقام يوم السبت الموافق 18 فبراير المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

وأضاف "طالبنا من نادي الهلال في الأيام المقبلة محاولة تعديل دكة البدلاء لتصبح متوافقة للمواصفات القارية".

ويلعب المريخ في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الزمالك وشباب بلوزداد والترجي.