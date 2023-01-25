منافس الزمالك - مصدر من كاف يوضح لـ في الجول موقف ملعب المريخ في دوري الأبطال

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 18:37

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال لاعبي المريخ بالهدف الثاني في شباك الأهلي

لم يتحدد حتى الآن ملعب المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، قبل بدء المنافسات في دور المجموعات بشكل رسمي.

وسبق أن أعلن المريخ استضافة ليبيا لمباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وكان المريخ قد أعلن عن خوضه مباريات دور المجموعات على ملعب الهلال في السودان إلى أن الأخير قد تراجع عن قراره بسب تعرض ملعبه لأضرار عقب خوض الفريقين لمباراة عليه.

أخبار متعلقة:
منافس الزمالك – المريخ يتعاقد مع ثنائي برازيلي منافس الزمالك – الصفاقسي يخطف التعادل من الترجي بصافرة مصرية منافس الزمالك - ليبيا تستضيف مباريات المريخ في دوري أبطال فريقيا منافس الزمالك - الهلال يقرر عدم السماح لـ المريخ بخوض مبارياته في أبطال إفريقيا على ملعبه

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "المريخ السوداني لم يرسل إخطارا بالملعب الخاص به أمس الثلاثاء وهو اليوم الأخير لتحديد الملاعب".

وأضاف "المريخ سبق له تحديد ملعب الهلال لاستضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "الأمر سيتحول للجنة المسابقات، لننتظر هل سيتوصل المريخ لاتفاق مع الهلال أم لا، وإذا لم يتوصل الفريقان لاتفاق سيلعب خارج السودان".

وشدد "إذا توصل المريخ لاتفاق مع الهلال سيلعب بنفس الشروط الموضوعة على منافسه".

وسبق أن أوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com بشأن مباريات الهلال: "الهلال السوداني سيخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه في شهر فبراير المقبل في الثالثة عصرا، وبدون جماهير بسبب عدم كفاية الإضاءة وعدم صلاحية المدرجات".

وذكر الهلال في وقت سابق أن المباراة تقام يوم السبت الموافق 18 فبراير المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

وأضاف "طالبنا من نادي الهلال في الأيام المقبلة محاولة تعديل دكة البدلاء لتصبح متوافقة للمواصفات القارية".

ويلعب المريخ في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الزمالك وشباب بلوزداد والترجي.

منافس الزمالك المريخ الهلال دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
منافس الزمالك – الترجي يفوز على الملعب التونسي ويواصل مطاردة النجم الساحلي مصدر من كاف لـ في الجول: هذا ما حددناه لـ الهلال قبل استضافة مباريات دوري الأبطال دوري أبطال إفريقيا - للمرة الثانية.. تيسيما يدير مباراة الأهلي وصنداونز دوري أبطال إفريقيا - كاف يحدد حكمي مباراتي الزمالك ضد بلوزداد والمريخ مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب إقامة مباراة صنداونز في السلام حكم ليبي لمواجهة بيراميدز ضد الجيش الملكي في الكونفدرالية الموريتاني داهاني حكما لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا منافس الزمالك – المريخ يتعاقد مع ثنائي برازيلي
أخر الأخبار
خبر في الجول – بعد ثنائي الفيوم.. المصري يقترب من لاعبي بروكسي 10 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - الحلم يتأجل.. مصر تودع بطولة العالم بالخسارة أمام السويد والانتقال للمراكز الترتيبية 13 دقيقة | كرة يد
حوار مطول – مصطفى محمد عن غلق هاتفه لتفشل الإعارة وملك اسطنبول.. والعودة للدفاع في نانت 25 دقيقة | المحترفون
بهدف قاتل.. دورتموند يستغل تعثر بايرن ويشعل صراع صدارة الدوري الألماني 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – المصري يضم ثنائي الفيوم 49 دقيقة | ميركاتو
فرج عامر يعلن أحمد سامي مدربا لـ سموحة 51 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية أزمة القيد الخاصة بنادي أسوان 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (1) - (0) ريال سوسيداد.. جووول ديمبلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل