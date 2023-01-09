منافس الزمالك - ليبيا تستضيف مباريات المريخ في دوري أبطال فريقيا

كشف هيثم كابو المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني عن اختيار ملعب بينينا في ليبيا لاستضافة مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كابو عبر قناة الوسط الليبية: "مجلس إدارة المريخ قرر اختيار ملعب شهداء بينينا بليبيا لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا عليه".

وتابع "القرار جاء نظرا لترحيب الليبيين الأشقاء ولوجود أعداد كبيرة من الجالية السودانية بمدينة بني غازي والإقامة المريحة بها".

وأضاف "سنخاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم للحصول على الموافقة من السلطات المحلية".

وكان المريخ قد أعلن عن خوضه مباريات دور المجموعات على ملعب الهلال في السودان إلى أن الأخير قد تراجع عن قراره بسب تعرض ملعبه لأضرار عقب خوض الفريقين لمباراة عليه.

وأشار الهلال إلى أن منشآته تعرضت لأضرار بالغة من قبل منسوبي نادي المريخ خلال مباراة القمة الأخيرة وتم تحطيم 513 مقعدا في الجهة الجنوبية من الملعب.

هذا بالإضافة لتحطيم خمسة مقاعد في المقصورة الرئيسية التي كان يتواجد بها بعض من قيادات المريخ إلى جانب اللافتات المسيئة التي رفعها مشجعو المريخ.

وأكد الهلال أنه تم تحطيم المنشآت عمدا عقب المباراة وتم إثبات الواقعة من قبل مراقب المباراة والمنسق الأمني بالإضافة للاعتداء على مشجعين من جماهير النادي.

وقرر الهلال مخاطبة الاتحاد السوداني لكرة القدم لتوضيح الأضرار التي حدثت في ملعبه إلى جانب مخاطبة المريخ لإخطاره بعدم السماح له بخوض المباريات على ملعبه.

ويلعب المريخ في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الزمالك وشباب بلوزداد والترجي.