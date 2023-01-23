مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب إقامة مباراة صنداونز في السلام

كشف مصدر من الأهلي سبب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن ملعب السلام سيستضيف مباراة الفريق الأحمر أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 25 فبراير المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "موعد مباراة صنداونز يتزامن مع ارتباط استاد القاهرة بمباريات بطولة أمم إفريقيا للشباب مواليد 2003 التي تستضيفها مصر من 19 فبراير وحتى 12 مارس".

وأضاف "الأهلي يجري محاولات أخيرة من الجهات المعنية وكاف واللجنة المنظمة للبطولة وهيئة استاد القاهرة لبحث إقامة المباراة عليه".

وأتم تصريحاته "في حالة إقامة المباراة في استاد الأهلي we السلام ستكون الأخيرة على هذا الملعب لأن الأهلي ضمن بشكل نهائي إقامة مبارياته الإفريقية في استاد القاهرة".

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من الهلال السوداني والقطن الكاميروني وصنداونز الجنوب إفريقي.