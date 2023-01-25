خبر في الجول - اتفاق مبدئي لانتقال ناصر منسي إلى الزمالك.. بند أخير منتظر وقيمة الصفقة

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 15:57

كتب : حامد وجدي

ناصر منسي

توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع البنك الأهلي لانتقال ناصر منسي مهاجم الفريق.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف فريقه بثلاث صفقات حسب تأكيدات رئيسه مرتضى منصور.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم الأربعاء عن تقارب في وجهات النظر بين الطرفين واقتراب إتمام الصفقة.

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وعلم FilGoal.com أن الناديين يضعان الرتوش الأخيرة على الصفقة.

وتم الاتفاق بين الطرفين على المقابل المادي والذي سيتخطى تتخطى 15 مليون بقليل، واللاعب اتفق مع الزمالك على البنود الشخصية.

البنك الأهلي يرغب في الحصول على الثنائي حمدي علاء وأسامة فيصل بشكل نهائي، والزمالك لا يمانع رحيل أسامة فيصل بينما يرفض الاستغناء عن حمدي علاء بشكل نهائي ويفضل أن يكون الانتقال على سبيل الإعارة.

وبدأ البنك الأهلي بالفعل البحث عن بديل ويتفاوض مع فادي فريد مهاجم المقاولون العرب الذي وافق على الانتقال في انتظار موافقة شوقي غريب وإدارة النادي.

ويلعب فادي فريد مع المقاولون العرب على سبيل الإعارة من البنك الأهلي، حيث يحاول البنك قطع إعارته.

وسجل فادي فريد هدفا وصنع آخر في 12 مباراة مع المقاولون العرب هذا الموسم.

ناصر منسي (25 عاما) يلعب في مركز قلب الهجوم، وبدأ مسيرته في صفوف الداخلية ليلعب 28 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع مثلها.

انتقل بعدها ناصر إلى صفوف بيراميدز ولعب بقميصه 24 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

وخرج اللاعب معارا موسمين إلى طلائع الجيش، ليسجل 16 هدفا وصنع خمسة آخرين في 58 مباراة.

وأخيرا، انتقل ناصر إلى البنك الأهلي في يناير 2022، ليسجل 14 هدفا ويصنع خمسة آخرين في 37 مباراة.

وسجل ناصر منسي هدفا وصنع آخر في 10 مباريات لعبها هذا الموسم مع البنك الأهلي.

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