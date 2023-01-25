مصدر من البنك لـ في الجول: وجهات النظر تقاربت مع الزمالك بخصوص ناصر منسي.. وموعد الحسم

حدث تقارب في وجهات النظر بين الزمالك والبنك الأهلي بخصوص انتقال المهاجم ناصر منسي خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف فريقه بثلاث صفقات حسب تأكيدات رئيسه مرتضى منصور.

وقال مصدر من البنك الأهلي لـFilGoal.com:"تقارب في وجهات النظر حدث مع إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية بخصوص انتقال ناصر منسي".

وأضاف "من الممكن أن يتم خلال الصفقة بعد الاتفاق على المبلغ المالي دخول بعض اللاعبين الشباب ضمن الصفقة على سبيل الاعارة".

وأضاف "يتبقى بعض الاتفاقات النهائية الخاصة بالصفقة، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الساعات القادمة".

واستطرد "اللاعب لديه الرغبة في اللعب للزمالك".

وأتم "السبب الرئيسي في التقارب بين وجهات النظر العلاقة الجيدة بين الناديين والذي تم في أكثر من صفقة في الفترة الأخيرة منذ صعود البنك الأهلي للدوري الممتاز".

وسجل ناصر منسي هدفا وصنع آخر في 10 مباريات لعبها هذا الموسم مع البنك الأهلي.

ولعب ناصر منسي إجمالا 37 مباراة بقميص البنك الأهلي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع خمسة آخرين.