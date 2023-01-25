مرتضى: سنقيم حفلا لتكريم فيريرا.. ونعمل على تدعيم 3 مراكز

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لـ جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق عقب رحيله، وأوضح العمل على تدعيم الفريق في 3 مراكز.

وتولى أسامة نبيه مهمة المدير الفني لـ الزمالك خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "جوسفالدو فيريرا مدرب محترم، لكن هناك شئ غير طبيعي وكأنه ليس فيريرا، ربما تأثر فيريرا ببعض الظروف الخاصة به، كان يعاند نفسه في أوقات كثيرة".

وتابع "من الطبيعي أن يلعب كل لاعب في مركزه ، وكان ذلك من أبرز المشاكل التي واجهت الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف "حدث تصويت بشأن مصير فيريرا، 9 أصوات وافقت على رحيل المدرب البرتغالي مقابل صوت واحد".

وأكمل "قرار توجيه الشكر لـ فيريرا اُتخذ بعد مباراة الأهلي، لكننا قررنا تأجيل الإعلان عن القرار للحفاظ على استقرار الفريق".

وأردف "سنقيم حفلا لتكريم فيريرا ومنحه كافة مستحقاته".

وعن الجهاز الفني الجديد قال: "أسامة نبيه اختار أحمد عبد المقصود ليعاونه في الجهاز الفني للزمالك، وأيمن طاهر مستمر في عمله كمدرب للحراس، وإسماعيل يوسف مديرا للكرة".

وشدد "أبناء النادي هم أكثر الأشخاص المخلصين للزمالك".

تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك من هنـــــــــــــــــا.

وكشف "مجلس إدارة الزمالك يجتمع مع الجهاز الفني عصر الأربعاء، وأقول لـ أي لاعب في الزمالك يريد الرحيل أن يجلب عرضا وسأوافق عليه".

وواصل "لاعبو الزمالك ليسوا موظفين وعليهم أن يدركوا أن مهمتهم إسعاد الملايين من الجماهير، وأي لاعب سيتخاذل سأقوم بمعاقبته ماديا".

وأردف "نعمل على تدعيم صفوف الفريق بـ3 مراكز، الدفاع وخط الوسط والمهاجم".

وعن صفقة جون إيبوكا أجاب قائلا: "سيراميكا كليوباترا طلب 40 مليون جنية لـ انتقال إيبوكا للزمالك بعدما كان الاتفاق على 18 مليون جنية فقط".

وانضم الهداف النيجيري لصفوف أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأكمل رئيس الزمالك "حديث الصفحات على السوشيال ميديا عن بعض الصفقات يتسبب في زيادة أسعارهم مثلما حدث في صفقة إيبوكا ومروان عطية".

وأتم "يجب أن يتحلى اللاعبون بإرادة البطولة والنصر مثل عناصر الجهاز الفني، وجماهير الزمالك لا تتوقف عن دعم الفريق في كل الأوقات".

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.