مصدر من سموحة لـ في الجول: المفاوضات جارية مع أحمد سامي.. وعائق أمام عودته

يتفاوض نادي سموحة حاليا مع مدربه السابق أحمد سامي من أجل العودة لتدريب الفريق من جديد.

وأعلن طارق العشري المدير الفني لـ سموحة نهاية مشواره مع الفريق عقب الخسارة من بيراميدز في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وقال مصدر من سموحة لـFilGoal.com: "المفاوضات جارية مع أحمد سامي للعودة لتدريب الفريق".

وأضاف "مبلغ التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون سيصل إلى مليون و200 ألف جنيه شهريا".

وتابع "مجلس الإدارة اشترط ألا تزيد رواتب الجهاز الفني عن مليون جنيه وفرج عامر رئيس النادي يحاول إقناع البقية بالموافقة على المبلغ".

ويحتل الموج الأزرق المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وودع سموحة كأس مصر 2022 بالخسارة من الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وأعلن سيراميكا كليوباترا إقالة أحمد سامي من منصبه بعد مرور 15 جولة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورحل سامي بعد 15 مباراة فقط الموسم الحالي مع سيراميكا كليوباترا، وجاء ذلك بعد 10 أيام فقط من تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وتعثر سيراميكا كليوباترا في آخر أربع مباريات بتعادلين وهزيمتين.