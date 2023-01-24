بعد الخسارة من بيراميدز.. العشري يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع سموحة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 21:59

كتب : بسام أبو بكر

سموحة - طارق العشري

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ سموحة نهاية مشواره مع الفريق عقب الخسارة من بيراميدز في الجولة 15 من الدوري المصري.

طارق العشري سموحة لـ FilGoal.com: "غدا الأربعاء، سأجلس مع عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة لإنهاء التعاقد، وسيرسل سموحة خطابا لـ اتحاد الكرة بإقالتي".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة بيراميدز هي الأخيرة لي لأنني استكفيت بما خضته مع الفريق وبسبب الخلافات الإدارية".

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وتابع "حققنا نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، والفريق أصبح يضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب".

وأكمل "الفوارق الفنية ومهارات لاعبي بيراميدز صنعت الفارق، سنحت لنا فرص كثيرة جدا لكننا لم نستطع التسجيل، وإذا لم يسجل لاعبو بيراميدز في الشوط الأول لاختلفت الأمور".

وأتم "أشفق على اللاعبين بسبب توالي المباريات في الفترة الأخيرة".

كشف مصدر من نادي سموحة لـ FilGoal.com رحيل طارق العشري عن تدريب الفريق عقب المباراة بيراميدز منذ عدة أيام، وأوضح موقف التعاقد مع المدرب الجديد. (طالع التفاصيل)

وقاد العشري فريق سموحة في 15 مباراة بالدوري حقق 3 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم.

ويحتل الموج الأزرق المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وودع سموحة كأس مصر 2022 بالخسارة من الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

طارق العشري في الدوري في الدوري المصري الزمالك
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