الخامسة عشر.. سيراميكا كليوباترا يعلن إقالة أحمد سامي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إقالة أحمد سامي المدير الفني للفريق بعد فسخ التعاقد بالتراضي بعد أقل من 10 أيام على إعلان تجديد تعاقده.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن بشكل رسمي يوم 15 يناير عن تجديد تعاقد أحمد سامي حتى صيف 2024.

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا: "قررت إدارة النادي توجيه الشكر إلى أحمد سامي المدير الفني مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق".

"تؤكد إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أنها اتفقت مع أحمد سامي على فسخ العقد بالتراضي في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين".

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سيراميكا كليوباترا 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وتعثر سيراميكا كليوباترا في آخر أربع مباريات بتعادلين وهزيمتين.

وعقب الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري تعاقب 32 مدربا في المسابقة على منصب المدير الفني.

وتم تغيير 15 مدربا في 11 فريقا والعدد مرشح للزيادة.

وحتى الآن حافظت سبعة أندية على المدير الفني الذي بدأ الموسم مع تلك الفرق.

الأهلي – سموحة – الاتحاد – المقاولون العرب – فيوتشر – الداخلية – حرس الحدود.

ولا يزال العدد مرشحا للزيادة إذ أعلن طارق العشري رحيله عن سموحة بسبب مشاكل مع مجلس إدارة النادي وفي انتظار القرار الرسمي المتوقع صدوره خلال ساعات.

كما كشف أيمن الرمادي أنه بات قريبا من الرحيل عن أسوان بسبب المشاكل الإدارية التي تضرب النادي، ولوّح بالرحيل بسبب ذلك عقب مباراة الإسماعيلي.

الإقالة أو الاستقالة الأولى في الدوري جاءت بعد الجولة الثالثة لـ ربيع ياسين المدير الفني لـ أسوان.

فيما جاءت الأخيرة (الجولة 15) بإقالة الرباعي جوسفالدو فيريرا من الزمالك بعد ساعات قليلة من استقالة إيهاب جلال من تدريب فاركو قبل أن يقال أحمد سامي من سيراميكا كليوباترا وإعلان طارق العشري رحيله في انتظار القرار الرسمي.

4 فرق تعاقب عليهم 3 مدربين حتى الآن:

الإسماعيلي: الإسباني خوان جاريدو (أقيل بعد الجولة الخامسة) – أيمن الجمل (مدرب مؤقت) – أحمد حسام "ميدو".

المصري: إيهاب جلال (أقيل بعد الجولة الرابعة) – طارق سليمان (مؤقت) – حسام حسن.

إنبي: أحمد كشري (أقيل بعد الجولة الثامنة) – هاني عبد الله (مؤقت) – طلعت يوسف.

البنك الأهلي: خالد جلال (أقيل بعد الجولة الخامسة) – حلمي طولان (أقيل بعد الجولة الثالثة عشر) – أمير عبد العزيز.

فاركو سيصبح الفريق الخامس في المسابقة الذي يتعاقب عليه 3 مدربين بعد إقالة البرتغالي نونو ألميدا ثم إيهاب جلال، في انتظار اسم المدرب الجديد.

أسوان ربما ينضم للقائمة قريبا.

في المقابل أجرت 5 فرق التغيير في منصب المدير الفني مرة واحدة:

بيراميدز: تاكيس جونياس (أقيل بعد الجولة 11) – جايمي باتشيكو

طلائع الجيش: علاء عبد العال (استقالة بعد الجولة 3) – محمد يوسف

غزل المحلة: نيكوديموس بابافاسيلوس (أقيل بعد الجولة 12) – عبد الباقي جمال

أسوان: ربيع ياسين (إقالة بعد الجولة 3) – أيمن الرمادي

الزمالك: جوسفالدو فيريرا (أقيل بعد الجولة 15) – أسامة نبيه