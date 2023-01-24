تشكيل العشري الأخير؟ حسام حسن يقود الهجوم وخماسي دفاعي أمام بيراميدز
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
يقود حسام حسن هجوم سموحة في اللقاء الأخير لـ طارق العشري المدير الفني للفريق.
وسبق أن أعلن مصدر من سموحة لـ FilGoal.com أن لقاء بيراميدز سيكون الأخير للعشري. (طالع التفاصيل)
وجاء تشكيل سموحة:
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: أحمد جمال - محمود شبانة – أحمد عبد الرسول – أحمد شوشة - أحمد عبد العزيز
الوسط: محمد سعيد "مكرونة" - دوكو دودو – طارق علاء – محمد عصام
الهجوم: حسام حسن
ويحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.
وحقق الفريق الفوز في آخر مباراتين بالفوز على طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.
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