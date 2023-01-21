مصدر من سموحة لـ في الجول: العشري يرحل بعد لقاء بيراميدز.. وهذا موقف المدير الفني الجديد

كشف مصدر من نادي سموحة رحيل طارق العشري عن تدريب الفريق عقب المباراة بيراميدز، وأوضح موقف التعاقد مع المدرب الجديد.

ويلتقي سموحة في الجولة المقبلة مع بيراميدز في الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل 24 يناير.

وقال مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "طارق العشري اتخذ قرار الرحيل من تدريب الفريق عقب المباراة المقبلة، سيحصل على قرار الإقالة حتى تتاح له فرصة التدريب مجددا هذا الموسم".

وأضاف "سيحصل العشري على شهر جزائي واحد فقط بدلا من شهرين".

وواصل "العلاقة دخلت في نفق مظلم بين العشري ورئيس النادي".

وأكمل "أبلغنا رئيس النادي رفض مجلس الإدارة للتعاقد مع حلمي طولان أو معين الشعباني، وضعنا حد أقصى للتعاقد مع مدير فني جديد ألا يزيد راتبه عن 400 ألف جنيه خاصة العشري يتقاضى 320 ألف جنيه خالصة من الضرائب".

وأتم ردا على إمكانية أن يتحمل فرج عامر رئيس النادي الفارق المادي للتعاقد مع المدرب الجديد أجاب قائلا: "حينها سنفكر في التعاقد مع حلمي طولان، لكن لم يتم التعاقد مع الشعباني".

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

وحقق الفريق السكندري الفوز في آخر مباراتين بالدوري أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وودع الموج الأزرق كأس مصر 2022 بالخسارة في نصف النهائي بنتيجة 3-1.