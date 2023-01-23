لاعب سيتي: هالاند سجل في نصف موسم أكثر مما سجلت طوال مسيرتي

تغنى جون ستونز لاعب مانشستر سيتي بقدرات زميله النرويجي إرلينج هالاند بعدما واصل تألقه وقاد الفريق لإسقاط ولفرهامبتون.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ولفرهامبتون 3-0 بثلاثية هالاند في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إمكانات هالاند لا تصدق، أنا سعيد من أجله لأنه يواصل تسجيل الأهداف فهو لاعب رائع".

أضاف المدافع الإنجليزي "لقد سجل في نصف موسم فقط أكثر مما سجلت طوال مسيرتي".

وسجل هالاند ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة ليصل للهدف رقم 25 في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي

بينما أحرز ستونز 15 هدفا فقط في مختلف البطولات طوال مسيرته التي بدأت في 2010.

وواصل "هو لاعب لا يصدق، وشخص رائع، يسجل هاتريك مجددا، لكن لدينا الكثير من اللاعبين الذين ينجحون في هز الشباك، مثل رياض محرز في المواجهة الماضية".

وأتم "مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي ويريد أن يكون كذلك مرة أخرى، لذا علينا الاستمرار في تحقيق الانتصارات والخروج بشباك نظيفة وسنرى إلى أين يقودنا ذلك".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 45 في المركز الثاتي بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد توتنام يوم 5 فبراير على ملعب الأخير.

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