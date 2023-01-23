لاعب سيتي: هالاند سجل في نصف موسم أكثر مما سجلت طوال مسيرتي

الإثنين، 23 يناير 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

احتفال إيرلنج هالاند بالهدف - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

تغنى جون ستونز لاعب مانشستر سيتي بقدرات زميله النرويجي إرلينج هالاند بعدما واصل تألقه وقاد الفريق لإسقاط ولفرهامبتون.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ولفرهامبتون 3-0 بثلاثية هالاند في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إمكانات هالاند لا تصدق، أنا سعيد من أجله لأنه يواصل تسجيل الأهداف فهو لاعب رائع".

أخبار متعلقة:
مدافع ليفربول: سنعود إلى سابق عهدنا جوارديولا: هالاند يعيش الـ24 ساعة من أجل شغفه وحبه لكرة القدم أنشيلوتي يوضح سبب عدم الدفع بكروس ومودريتش من البداية أمام بلباو ريال مدريد يعود من سان ماميس بالانتصار على أتليتك بلباو

أضاف المدافع الإنجليزي "لقد سجل في نصف موسم فقط أكثر مما سجلت طوال مسيرتي".

وسجل هالاند ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة ليصل للهدف رقم 25 في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي

بينما أحرز ستونز 15 هدفا فقط في مختلف البطولات طوال مسيرته التي بدأت في 2010.

وواصل "هو لاعب لا يصدق، وشخص رائع، يسجل هاتريك مجددا، لكن لدينا الكثير من اللاعبين الذين ينجحون في هز الشباك، مثل رياض محرز في المواجهة الماضية".

وأتم "مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي ويريد أن يكون كذلك مرة أخرى، لذا علينا الاستمرار في تحقيق الانتصارات والخروج بشباك نظيفة وسنرى إلى أين يقودنا ذلك".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 45 في المركز الثاتي بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد توتنام يوم 5 فبراير على ملعب الأخير.

إرلينج هالاند جون ستونز مانشستر سيتي ولفرهامبتون
نرشح لكم
أليسون: علينا استغلال هذا الأسبوع بالشكل الأمثل جوارديولا: هالاند يعيش الـ24 ساعة من أجل شغفه وحبه لكرة القدم مدافع ليفربول: سنعود إلى سابق عهدنا أرتيتا: نجحنا في إدارة المباراة ضد مانشستر يونايتد.. ونستحق التواجد في مكاننا الحالي تين هاج: كان يمكننا أن نتفادى كل الأهداف.. وما نفعله ليس كافيا شاو: يجب أن نمنح أرسنال حقه.. ونستحق ما حدث في النهاية ساكا: أردنا الفوز على مانشستر لأنه الفريق الوحيد الذي هزمنا.. وسببان لنجاح أرسنال الإيمان يتواصل.. أرسنال يعبر اختبار مانشستر الصعب في قمة الأهداف الخمسة
أخر الأخبار
أليسون: علينا استغلال هذا الأسبوع بالشكل الأمثل 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب سيتي: هالاند سجل في نصف موسم أكثر مما سجلت طوال مسيرتي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 53 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - أسوان (0)-(0) الإسماعيلي.. بلحاج يهدر 54 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - فاركو (0) (0) إنبي.. شوط هادئ 57 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - شريف يقود هجوم فاركو.. وقفة أساسي مع إنبي ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف آلية تحقيق لجنة الانضباط في الشكوتين ضد كهربا ومرتضى منصور ساعة | الكرة المصرية
نفاد تذاكر صدام رونالدو مع حجازي وطارق حامد ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا