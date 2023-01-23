في الجول يكشف آلية تحقيق لجنة الانضباط في الشكوتين ضد كهربا ومرتضى منصور

الإثنين، 23 يناير 2023 - 14:15

كتب : أحمد الخولي

مرتضى منصور - كهربا

ستحقق لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، في شكوى الزمالك المقدمة ضد محمود عبد المنعم "كهربا"، وشكوى الاهلي ضد مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لاعب الأهلي، فيما تقدّم الأهلي بشكوى ضد رئيس الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط المنوطة بفحص الشكوتين، ستستند في تحقيقها على أدلة ومستندات كل طرف للوقوف على الحقائق.

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وتستدل اللجنة في تحقيقها إلى تقارير الحكام والمراقبين والشريط الرسمي للمباراة.

كما تراجع اللجنة مقاطع الفيديو المصورة في حالة الشكوى ضد كهربا، وكذلك المواد التلفزيونية المصورة في حالة الشكوى ضد مرتضى منصور.

وإذا ثبت صحة الادعاء، تكون العقوبة غرامة، أو إيقاف، أو غرامة وإيقاف، وذلك وفقًا لطبيعة ودرجة التجاوز.

ماذا حدث

صرّح مرتضى منصور رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك".

وأضاف "قدمنا شكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك".

ليتحرك الأهلي اليوم ويتقدم بـ 3 شكاوى ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكشف الأهلي عن التقدم بالشكاوى الثلاثة بسبب تنمر رئيس الزمالك على محمود عبد المنعم "كهربا" والتحقير من اللاعب بالإضافة لتجاوزات تخدش الحياء.

وكشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن الآتي:

"تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه.

والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بـ (القرد والكلب والصعلوك، وأنه قليل الأدب و.... و.... و... و... وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.

وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته وهو الأمر الذي يخالف كل المباديء والقيم وقوانين لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساهم على الاحتقان بين الجماهير الكروية.

وطالب النادي في شكواه تطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لناديه أحد عناصر اللعبة، وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم أسطوانات مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق محمود كهربا والتحقير منه وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه".

وكشف FilGoal.com عن إحالة الشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم.

واتخذت رابطة الأندية نفس قرارها بشأن شكوى الزمالك ضد محمود كهربا والذي أحالته أيضا إلى لجنة الانضباط.

وعلم FilGoal.com أن سبب قرار رابطة الأندية هو عدم الاختصاص وعدم وجود لوائح للتعامل مع مثل هذه الحالات.

ولم يتم اعتماد التعديل الخاص بمعاقبة عناصر اللعبة فيما يحدث خارج الملاعب.

ويجب وضع التعديل الخاص بمعاقبة عناصر اللعب فيما يحدث خارج الملاعب ضمن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة واعتمادها أولا.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري، وسجل كهربا الهدف الأول.

وعاد كهربا مؤخرا من إيقاف طويل استمر 6 أشهر لعدم سداده العقوبة المستحقة لصالح الزمالك.

الدوري المصري مرتضى منصور كهربا الأهلي الزمالك
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