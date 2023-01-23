لاتحاد الكرة والرابطة والانضباط.. ثلاث شكاوى من الأهلي ضد رئيس الزمالك بسبب كهربا

الإثنين، 23 يناير 2023 - 12:16

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي التقدم بثلاث شكاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكشف الأهلي عن التقدم بالشكاوى الثلاثة بسبب تنمر رئيس الزمالك على محمود عبد المنعم "كهربا" والتحقير من اللاعب بالإضافة لتجاوزات تخدش الحياء.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في الدور قبل النهائي من الدوري عودة للدوري الممتاز.. البنك الأهلي يضم فراس عيفية مران الأهلي - عودة السولية وسافيو.. وبرنامج استشفائي لـ علي معلول منافس الأهلي - أوكلاند سيتي يخسر في الوقت القاتل أمام جيونبوك وسط رياح عاتية

وكشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن الآتي:

"تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه.

والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بـ (القرد والكلب والصعلوك، وأنه قليل الأدب و.... و.... و... و... وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.

وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته وهو الأمر الذي يخالف كل المباديء والقيم وقوانين لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساهم على الاحتقان بين الجماهير الكروية.

وطالب النادي في شكواه تطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لناديه أحد عناصر اللعبة، وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم أسطوانات مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق محمود كهربا والتحقير منه وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه".

May be an image of text

وسجل محمود كهربا هدفا في فوز الأهلي بثلاثة أهداف على الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.

أما الزمالك فيتواجد في المركز الخامس برصيد 26 نقطة عقب مرور 14 جولة.

الدوري المصري الأهلي الزمالك كهربا
نرشح لكم
خبر في الجول - منسي يبلغ إدارة البنك الأهلي برغبة الانتقال إلى الزمالك.. وموقف النادي طارق العشري يكشف لـ في الجول: حالة واحدة ستدفعني لـ الاستمرار مع سموحة مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول مصير محمود علاء بعد تصريحات رئيس الزمالك قمصان: الوصول لنهائي مونديال الأندية تحد جديد.. وهذا موقف أيمن أشرف وربيعة من الرحيل خبر في الجول - رابطة الأندية تحول شكوى الزمالك ضد كهربا إلى لجنة الانضباط "عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم ضد بلباو.. وتبديلات في وسط الملعب
أخر الأخبار
خبر في الجول - منسي يبلغ إدارة البنك الأهلي برغبة الانتقال إلى الزمالك.. وموقف النادي 9 دقيقة | ميركاتو
أنشيلوتي يوضح سبب عدم الدفع بكروس ومودريتش من البداية أمام بلباو 14 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: هالاند يعيش الـ24 ساعة من أجل شغفه وحبه لكرة القدم 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاتحاد الكرة والرابطة والانضباط.. ثلاث شكاوى من الأهلي ضد رئيس الزمالك بسبب كهربا 55 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - تسعة مصريين إلى ربع نهائي منافسات بطولة الأبطال ساعة | رياضات أخرى
مدافع ليفربول: سنعود إلى سابق عهدنا ساعة | الدوري الإنجليزي
ليزامل أحمد رفعت.. الهلال يعلن انتقال بيريرا إلى الوحدة حتى نهاية الموسم ساعة | ميركاتو
طارق العشري يكشف لـ في الجول: حالة واحدة ستدفعني لـ الاستمرار مع سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا