لاتحاد الكرة والرابطة والانضباط.. ثلاث شكاوى من الأهلي ضد رئيس الزمالك بسبب كهربا

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي التقدم بثلاث شكاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكشف الأهلي عن التقدم بالشكاوى الثلاثة بسبب تنمر رئيس الزمالك على محمود عبد المنعم "كهربا" والتحقير من اللاعب بالإضافة لتجاوزات تخدش الحياء.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري المصري.

وكشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن الآتي:

"تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه.

والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بـ (القرد والكلب والصعلوك، وأنه قليل الأدب و.... و.... و... و... وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.

وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته وهو الأمر الذي يخالف كل المباديء والقيم وقوانين لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساهم على الاحتقان بين الجماهير الكروية.

وطالب النادي في شكواه تطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لناديه أحد عناصر اللعبة، وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم أسطوانات مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق محمود كهربا والتحقير منه وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه".

وسجل محمود كهربا هدفا في فوز الأهلي بثلاثة أهداف على الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.

أما الزمالك فيتواجد في المركز الخامس برصيد 26 نقطة عقب مرور 14 جولة.