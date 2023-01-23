خبر في الجول - رابطة الأندية تحيل شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك إلى لجنة الانضباط

قررت رابطة الأندية إحالة شكوى النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الأهلي قد أعلن صباح اليوم الإثنين عن تقديم ثلاث شكاوى إلى كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك بسبب ما وصفه بيان الأهلي بتجاوزات وتنمر وتحقير من محمود عبد المنعم كهربا وتجاوزات ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قرر إحالة الشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم.

واتخذت رابطة الأندية نفس قرارها بشأن شكوى الزمالك ضد محمود كهربا والذي أحالته أيضا إلى لجنة الانضباط.

وعلم FilGoal.com أن سبب قرار رابطة الأندية هو عدم الاختصاص وعدم وجود لوائح للتعامل مع مثل هذه الحالات.

ولم يتم اعتماد التعديل الخاص بمعاقبة عناصر اللعبة فيما يحدث خارج الملاعب.

ويجب وضع التعديل الخاص بمعاقبة عناصر اللعب فيما يحدث خارج الملاعب ضمن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة واعتمادها أولا.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا تقدمه بثلاث شكاوى ضد رئيس نادي الزمالك. (من هنا)

وسجل محمود كهربا هدفا في فوز الأهلي بثلاثة أهداف على الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.

أما الزمالك فيتواجد في المركز الخامس برصيد 26 نقطة عقب مرور 14 جولة.

ويلعب الأهلي أمام البنك الأهلي في تمام السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

أما الزمالك فيحل ضيفا على غزل المحلة في تمام الخامسة مساء غدا الثلاثاء ضمن مباريات نفس الجولة.