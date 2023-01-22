شاو: يجب أن نمنح أرسنال حقه.. ونستحق ما حدث في النهاية

شدد لوك شاو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد أن فريقه استحق ما حدث له أمام أرسنال في الشوط الثاني، مشيرا إلى أنه يجب أن يمنح المدفعجية حقهم فيما يقدموه خلال هذا الموسم.

وخسر مانشستر يونايتد أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال لوك شاو في تصريحات صحفية بعد المباراة: "نستحق ما حدث في الشوط الثاني، كنا سلبيين بعض الشيء وسمحنا لهم بالسيطرة على المباراة بالكامل. كنا نكافح حتى اللحظة الأخيرة ولكن علينا التركيز على المباراة كاملة".

وأضاف "عدم التركيز في لقطة واحدة قد يكلفك هدفا، دائما ما يبدأون بسرعة كبيرة في الإمارات، كان لدينا سيطرة أكبر قليلا في المباراة خلال الشوط الأول وفزنا بأكثر من كرة، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني وكان لديهم فرصة تلو الأخرى".

وتابع "علينا أن نمنحهم حقهم في ما فعلوه هذا الموسم فهم يستحقون أن يكونوا في القمة بالطريقة التي يلعبون بها. هناك طريق طويل لنقطعه وعلينا التركيز بشكل كامل على مباراتنا التالية فهي مباراة في نصف نهائي بطولة".

ويلعب مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

وواصل "أصبحت جودة هذه المباريات أكثر من ذلك بكثير وكان من الصعب المشاركة فيها ولكن هذه هي المباريات التي تريد أن تختبر نفسك فيها".

وأتم "نحن جميعا نشعر بالحزن في غرفة تغيير الملابس بسبب استقبال الهدف في وقت متأخر جدا".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 50 في الصدارة، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز الرابع.