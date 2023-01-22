مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة أمير مرتضى

الأحد، 22 يناير 2023 - 17:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

أمير مرتضى منصور

ترددت أنباء بشأن استقالة أمير مرتضى منصور من منصبه كمشرف عام على الكرة في الزمالك، فما حقيقة ذلك؟

مصدر مسؤول في الزمالك نفى لـ FilGoal.com أنباء استقالة أمير مرتضى.

وقال المصدر: "أمير مرتضى لم يستقل من منصبه كمشرف على الكرة".

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وتواجد أمير مرتضى في نادي الزمالك اليوم بشكل طبيعي.

يتزامن ذلك مع الترقب الدائر بشأن مصير جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وظهر فيريرا في مران اليوم للزمالك في انتظار قرار الإدارة بشأن مستقبله.

ولم يصدر قرار حتى اللحظة من إدارة الزمالك بشأن المدرب البرتغالي، ليظهر فيريرا في المران اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الزمالك عن ظهور رئيسه مرتضى منصور في مؤتمر صحفي من داخل مكتبه في الثانية ظهر اليوم الأحد، دون جديد حتى اللحظة.

وأوضح الزمالك أن مرتضى يتحدث خلال المؤتمر عن "بعض الأمور الخاصة بالنادي والفريق الأول".

يأتي ذلك بعد ساعات من خسارة الزمالك أمام الأهلي في استاد القاهرة بثلاثية دون رد مساء السبت.

وأعلن مرتضى منصور مباشرةً عقب المباراة عن إقامة اجتماع عاجل لمجلس الإدارة لبحث مصير المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

فيريرا عاد لتدريب الزمالك في مارس 2022 ليشرف على تدريب الأبيض في 51 مباراة، حقق خلالها 32 انتصارا و11 تعادلا وخسر تسع مباريات.

وسجل الزمالك تحت قيادة فيريرا 84 هدفا، واستقبل 42 هدفا.

ولم يحقق حتى الآن فريق الزمالك أي انتصار خلال عام 2023.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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