مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) تشيلسي.. زياش يهدر هدفا رائعا

السبت، 21 يناير 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

ليفربول × تشيلسي

يقدم لكم FilGooal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
ماركا: إصابة جديدة لـ هازراد في الكاحل تشكيل تشيلسي - مودريك على مقاعد البدلاء.. وهافرتز يقود الهجوم أمام ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم في مباراة كلوب الـ1000 وفاق سطيف: هذه تفاصيل عرض الزمالك لضم قندوسي.. وموعد الرد

ق60. عمل فردي رائع من حكيم زياش الذي مر من أكثر من لاعب ولكنه سدد فوق المرمى.

ق55. دخول مودريك لأول مرة مع تشيلسي.

ق49. ضغط من ليفربول مع بداية الشوط لمحاولة تسجيل هدف التقدم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. تسديدة من محمد صلاح فوق المرمى.

ق31. أليسوت يتصدى بطريقة رائعة من تسديدة بادياشيل من أمام المرمى.

ق21. هجمة مرتدة رائعة لتشيلسي تنتهي بتسديدة من هال بجوار المرمى.

ق6. انطلاقة رائعة من محمد صلاح الذي مرر لجاكبو داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة فوق المرمى.

ق4. الحكم يلغي الهدف لوجود هافيترز في وضية تسلل.

ق3. جووول أول لتشيلسي عن طريق كاي هافيرتز مستغلا ركنية نفذت سددها تياجو سيلفا في القائم لترتد نحو هافيرتز الذي سدد في المرمى الخالي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 2:30 مساء.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
صلاح قبل لقاء تشيلسي: الفوز أمام ولفرهامبتون رفع معنوياتنا للمواصلة في الدوري تشكيل تشيلسي - مودريك على مقاعد البدلاء.. وهافرتز يقود الهجوم أمام ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم في مباراة كلوب الـ1000 الأغلى في تاريخ الدوري الدنماركي.. ليستر سيتي يضم ظهير كوبنهاجن السادس.. تشيلسي يواصل البذخ ويستقدم مادويكي جوهرة أيندهوفن مؤتمر بوتر: عودة رييس جيمس.. وهذا موقف مودريك من المشاركة أمام ليفربول مؤتمر كلوب: مباراتي الـ1000؟ رقم مجنون لم أعتقد أنني سأصل إليه.. وتشيلسي يشبه ليفربول كثيرا البلجيكي الثالث.. تروسارد ينضم إلى أرسنال
أخر الأخبار
لأول مرة بعد عودته من الإصابة.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج لمواجهة فرايبورج 52 ثاتيه | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - غياب هازارد.. وخماسي هجومي لمواجهة أتليتك بلباو 25 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - استمرار غياب محمد علي.. وعودة قداح لقائمة مصر لمواجهة البحرين 26 دقيقة | كرة يد
صلاح قبل لقاء تشيلسي: الفوز أمام ولفرهامبتون رفع معنوياتنا للمواصلة في الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
"الحب الأعمى".. بشكتاش يعلن عودة فينسنت أبو بكر ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) تشيلسي.. زياش يهدر هدفا رائعا ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: إصابة جديدة لـ هازراد في الكاحل ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل تشيلسي - مودريك على مقاعد البدلاء.. وهافرتز يقود الهجوم أمام ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن