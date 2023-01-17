فرج عامر لـ في الجول: أنا رئيس سموحة ولن أقبل بهذه النتائج

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 21:58

كتب : بسام أبوبكر

فرج عامر رئيس سموحة

عبر فرج عامر رئيس نادي سموحة عن شعوره بالغضب بعد خروج فريقه من كأس مصر أمام الأهلي.

وخسر سموحة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "سموحة سيئ شكلا وموضوعا والإدارة الفنية لمباراة الأهلي غير جيدة".

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وأضاف "أشعر بعدم الرضا لما يحدث لسموحة في الفترة الأخيرة".

وواصل "النتائج هي التي تؤدي إلى القرارات وهكذا هي الأمور".

وأكمل "أنا رئيس نادي سموحة ولن أقبل بهذه النتائج وما يحدث في الفترة الأخيرة في الفريق والإدارة الفنية غير الجيدة يجعلني في ضيق باستمرار".

وبسؤاله عن رصد نصف مليون جنيه فقط للجهاز الفني الجديد من قبل مجلس الإدارة قال: "أتمنى من قال هذا من مجلس الإدارة أن يكشف عن اسمه".

وكان مصدر من مجلس إدارة نادي سموحة أكد لـFilGoal.com على رفض فكرة التعاقد مع معين الشعباني لتدريب الفريق كما يرغب فرج عامر، وأن طارق العشري مستمرا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة. (طالع التفاصيل)

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