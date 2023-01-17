ليلة عودة وتألق كهربا.. الأهلي يهزم سموحة بثلاثية ويواجه بيراميدز في نهائي الكأس

تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر الموسم الماضي 2021-2022 بعدما تغلب على سموحة بثلاثية مقابل هدف في مباراة نصف النهائي التي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح الأهلي في الفوز على سموحة ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة رقم 54 في تاريخه.

ويلعب ضد بيراميدز في النهائي وهو الفريق الذي تغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من أحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

بينما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة عودة كهربا للمشاركة من جديد مع الأهلي بعد انتهاء فترة إيقافه، وبدأ اللقاء مع الفريق الأحمر.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بمحاولات هجومية مبكرة وسدد حمدي فتحي كرة مرت جوار القائم في الدقيقة 5.

وتقدم الأهلي مبكرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 8 بعد انطلاقة من كهربا من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أرضية سقطت من يد الهاني سليمان ليتابعها أحمد عبد القادر في الشباك.

video:2

ومن جديد ساهم كهربا في الهدف الثاني للأهلي بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها إلى حمدي فتحي ليسدد ومن جديد تمر من يد الهاني سليمان وتسكن الشباك في الدقيقة 11.

ليقرر بعدها طارق العشري المدير الفني لسموحة استبدال الهاني سليمان في الدقيقة 15 والدفع بـ عمر صلاح بدلا منه.

ورد سموحة بتسديدة قوية من حسين فيصل في الدقيقة 18 بعد عرضية من الناحية اليمنى لكنها مرت بعيدا عن المرمى.

وانفرد حسام حسن بالمرمى وسدد كرة قوية أعلى العارضة مهدرا فرصة محققة لسموحة في الدقيقة 19.

وعاد الأهلي للسيطرة على اللعب والمحاولات على المرمى وسدد محمد هاني كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وجاء الدور على كهربا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35 بعدما استلم تمريرة حسين الشحات التي وضعته أمام المرمى، ليضع الكرة بطريقة رائعة من أعلى الحارس عمر صلاح في الشباك الزرقاء.

video:1

وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني دفع طارق العشري المدير الفني لسموحة بكل من صديق كالابا وأحمد حامد وبنجامين بواتينج بدلا من أحمد مصطفى ومؤمن عبد ربه ومحمد سعيد.

وبعد 5 دقائق تعرض صديق كالابا للإصابة ليغادر ويشارك بدلا منه محمد نادي.

وهدد سموحة مرمى الشناوي بتسديدة من محمد نادي لكن الكرة مرت جوار قائم الأهلي.

وانفرد كهربا بالمرمى وراوغ الحارس عمر صلاح لكنه عاد وسدد الكرة في يده ليهدر فرصة الرابع للأحمر.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول شادي حسين ومروان عطية وأفشة، بدلا من كهربا وحمدي فتحي ومحمد فخري.

وسدد أحمد عبد القادر كرة قوية من أمام منطقة الجزاء لكنها مرت جوار قائم عمر صلاح حارس سموحة.

وشارك التونسي محمد الضاوي "كريستو" لأول مرة مع الأهلي ودخل بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 72.

كما شارك خالد عبد الفتاح القادم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بدلا من محمد هاني في الدقيقة 80.

وحصل سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعدما تعرض حسام حسن للعرقلة من قبل رامي ربيعة.

ليتقدم حسام حسن ويسدد ركلة الجزاء ويسجل منها هدف سموحة الوحيد في المباراة.

وتنتهي المواجهة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتأهل لنهائي كأس مصر.