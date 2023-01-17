مصدر من إدارة سموحة لـ في الجول: لن نتعاقد مع الشعباني في حالة رحيل العشري

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 21:53

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - سموحة

شدد مصدر من داخل مجلس إدارة نادي سموحة على التمسك بفكرة عدم التعاقد مع التونسي معين الشعباني لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وخسر سموحة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـFilGoal.com: "طارق العشري مستمر مع الفريق حتى مباراة سيراميكا، وحتى إذا رحل بعدها لن يتم التعاقد مع معين الشعباني".

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وأضاف "مجلس الإدارة حدد مبلغ 500 ألف جنيه كحد أقصى للتعاقد مع المدير الفني في حالة رحيل العشري الذي يحصل على 320 ألف جنيه خالصة الضرائب".

وأتم تصريحاته "خماسي مجلس الإدارة لن يتراجع عن قراره السابق برفض فكرة التعاقد مع معين الشعباني".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة انتقد في وقت سابق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي الأزرق بسبب رفضهم للتعاقد مع معين الشعباني بدلا من العشري.

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