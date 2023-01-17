مؤتمر كونتي: الدوري بين أرسنال وسيتي.. ولوريس أفضل حارس

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام أن الفريقان الأقرب للفوز بالدوري الموسم الحالي هما: أرسنال ومانشستر سيتي.

وخسر توتنام دربي شمال لندن أمام أرسنال بهدفين مقابل لا شيء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "لا أشعر بخيبة أمل من مباراة أرسنال لقد علمنا أنها ستكون صعبة لأن أرسنال فريق قوي، وأظهر أنهم يستحقون في صدارة الدوري، إنهم يستحقوا أن ينافسوا على اللقب".

وأضاف "أرسنال ومانشستر سيتي هما الفريقان الوحيدان اللذان يمكنهما القتال من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم".

وعن اعتداء أحد مشجعي توتنام لـ أرون رامسديل، أوضح "لم أر ما حدث، وسُئلت عن ذلك بعد المباراة وقلت إذا حدث ذلك فهذا ليس جيدا على الإطلاق".

وتابع "كرة القدم تبنى على الاحترام، والروح الرياضية بين المنافسين لذلك إذا حدث هذا الموقف فبكل التأكيد ليس جيدا".

وواصل "أخطاء هوجو لوريس؟ ليس من الإيجابي التركيز على موقف واحد أو موقفين. أنا أعتبر هوجو أحد أفضل حراس المرمى في العالم ويمكن أن يحدث ذلك".

وأردف "الآن علينا المضي قدما. لدينا مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي الذي أعتبره ينافس على اللقب، علينا مواصلة العمل واستعادة اللاعبين".

وعلق على أداء هيونج سون مين، وقال: "لقد سجل في الموسم الماضي 25 هدفًا. هذا الموسم لم يسجل الكثير، بالنسبة لنا هذه ليست أخبار جيدة لأننا نعتمد على أهدافه".

ويحتل توتنام المركز السادس برصيد 33 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه مانشستر سيتي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.