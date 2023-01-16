هاني سعيد: الفوز على الزمالك مهم جدا.. ونريد تتويج بيراميدز ببطولة

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن شعوره بالسعادة بعد الفوز على الزمالك في كأس مصر والتأهل للنهائي.

وفاز بيراميدز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل لنصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022. (طالع التفاصيل)

وقال هاني سعيد عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "مباريات الزمالك السابقة كان بيراميدز كاملا ولكن غاب عنا التوفيق وكنا نتعرض للهزيمة".

وأضاف "الانتصار على الزمالك مهم جدا بالنسبة لنا خاصة أننا كنا نلعب بـ10 لاعبين من وقت مبكر ووصلنا إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح".

وواصل "أعتقد أن تبديل عبد الله السعيد لأن المدرب كان يريد لاعبين لهم أدوار دفاعية في ظل التأخر في النتيجة وحالة الطرد".

وأكمل "أحمد فتحي قدم مجهودا كبيرا طوال المباراة وأهنئه على هذا المستوى الرائع".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يفوز بيراميدز بأول بطولة حتى نبني عليها للمستقبل".