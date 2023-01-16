لأول مرة منذ 19 عاما بركلات الترجيح.. الزمالك يودع كأس مصر أمام بيراميدز

الإثنين، 16 يناير 2023 - 21:02

كتب : محمد سمير

رمضان صبحي مع وليد الكرتي

ودع الزمالك منافسات كأس مصر بركلات الترجيح لأول مرة منذ 19 عاما أمام بيراميدز.

وكان الوقتين الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأهدر الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمود شيكابالا في ركلات الترجيح.

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وودع الزمالك منافسات كأس مصر بركلات الترجيح لأول مرة منذ 2004 بعد الخسارة أمام الترسانة في ثمن النهائي.

وكان جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قد أجرى تغييرين في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز.

وشارك الثنائي عمر جابر ويوسف نبيه في التشكيل الأساسي بدلا من مصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي.

أما تشكيل بيراميدز فشهد تواجد أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

ولعب فتحي مباراته الأولى مع بيراميدز هذا الموسم.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من الزمالك بحثا عن التسجيل المبكر، وباغت محمد عبد الغني دفاعات بيراميدز في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية ارتطمت بالمدافعين وتحولت إلى ركنية.

ومرت الركنية الأولى بخطورة كبيرة من أمام جميع اللاعبين قبل أن تتحول لركنية جديدة في الدقيقة الخامسة.

وحول حسام عبد المجيد عرضية أحمد زيزو إلى هدف أول برأسية في الدقيقة الخامسة على يمين أحمد الشناوي.

وازدادت الأمور صعوبة على فريق بيراميدز في الدقيقة الحادية عشر بعدما أشهر محمود البنا حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة لعلي جبر.

وكان علي جبر قد تدخل على سيف الجزيري المنفرد بالمرمى قبل أن يسقط المهاجم التونسي خارج منطقة الجزاء.

واضطر جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لإجراء أولى تبديلاته في الدقيقة الخامسة عشر باستبدال عبد الله السعيد قائد الفريق ونزول أسامة جلال بدلا منه لدعم الدفاع.

ورغم النقص العددي في صفوف بيراميدز، باغت إبراهيم عادل دفاع الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة الثامنة والعشرين ولكن تألق محمد عواد.

وكاد أحمد زيزو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة قوية بعد تمريرة سيف الجزيري ولكن مرت الكرة أعلى العارضة.

وسدد وليد الكرتي كرة مفاجئة في الدقيقة 41 ولكن تألق عواد مجددا وحولها إلى ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني كاد يوسف نبيه أن يعزز تقدم الزمالك بتسديدة قوية ولكن تصدى لها أحمد الشناوي بنجاح.

واستغل وليد الكرتي عرضية أرضية من رمضان صبحي في الدقيقة 55 وسجل هدف التعادل في شباك عواد.

ودفع فيريرا بمصطفى شلبي في الدقيقة 60 بدلا من يوسف نبيه لتدعيم هجوم الزمالك.

ومرت رأسية الجزيري في الدقيقة 66 أعلى عارضة الشناوي بعد تواصل ضغط الزمالك دفاعات بيراميدز.

وشارك محمود شيكابالا في الدقيقة 70 بدلا من عمرو السيسي لتدعيم هجوم الزمالك.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في آخر ربع ساعة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ودفع باتشيكو بالتونسي فخر الدين بن يوسف بدلا من فخري لاكاي.

وفرض التعادل نفسه على الوقت الأصلي من مواجهة الزمالك وبيراميدز لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

ولم تشهد الأشواط الإضافية خطورة تذكر على المرميين لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر في ركلات الترجيح كل من أحمد زيزو

بينما سجل محمد أشرف روقا ومصطفى شلبي وإمام عاشور، ورمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس وأسامة جلال

بداية معتادة

نجح الزمالك في التسجيل مبكرا بأول خمس دقائق في شباك بيراميدز للمرة الرابعة على التوالي بالمواجهات بين الفريقين.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز بالثلاث مواجهات السابقة بين الفريقين.

إذ سجل أشرف بنشرقي هدف الافتتاح بين الزمالك وبيراميدز في الدقيقة الرابعة من المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أبريل 2022.

بينما افتتح أحمد زيزو التسجيل في الدقيقة الثانية خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين في أغسطس 2022 وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما في المواجهة الأخيرة افتتح مصطفى شلبي التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة بالمباراة التي انتهت بانتصار الزمالك بهدف دون مقابل في مواجهة الدور الأول من الموسم الحالي بمسابقة الدوري.

رمضان صبحي

واصل رمضان صبحي جناح بيراميدز مساهماته مع الفريق هذا الموسم ويرفع رصيده للمساهمة الثامنة هذا الموسم في آخر ست مباريات خاضهم.

ونجح رمضان صبحي في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة خمسة آخرين في آخر ست مباريات بقميص بيراميدز.

وصنع صبحي هدف بيراميدز في شباك الزمالك والذي سجله وليد الكرتي.

وسجل الكرتي أول أهدافه بقميص بيراميدز بعد غياب 150 يوما منذ هدفه في شباك سموحة يوم 19 أغسطس 2022.

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