خبر في الجول - جديد مفاوضات الزمالك وسيراميكا بخصوص إيبوكا.. ومطلب يعيق الصفقة

لم يتوصل الزمالك لاتفاق حتى الآن مع سيراميكا كليوباترا بخصوص صفقة انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى صفوف الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الأمور المالية ما زالت بعيدة بين الطرفين.

ويرى نادي سيراميكا كليوباترا أنه دفع مبلغا كبيرا لانتقال اللاعب مع انتقال "أحمد أمين قفة" وبالتالي يريد أن يحصل على مقابل الأموال التي دفعها.

ويرغب الزمالك في تقليل المقابل المادي المطلوب مع تقسيطه على دفعات وهو ما يحدث في أغلب الصفقات حاليا عكس مطالب نادي سيراميكا كليوباترا الذي يرغب في الحصول على قيمة اللاعب "كاش".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن سيراميكا كليوباترا طلب مبلغا يفوق 20 مليون جنيه بجانب ضم حمدي علاء بشكل نهائي واستعارة عمرو السيسي.

أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا بدوره قال لـFilGoal.com بأن الصفقة تمت بنسبة 95%. (طالع التفاصيل)

كان FilGoal.com قد كشف عناهتمام من نادي أهلي جدة بضم جون إيبوكا بطلب من بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

المهاجم النيجيري انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي في صفقة كلفت سيراميكا انتقال أحمد أمين "قفة"، وجوزيف أتولي لاعبا الفريق، بجانب مبلغ مالي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 13 مباراة هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولعب إيبوكا إجمالا 78 مباراة بالدوري المصري. سجل فيهم 26 هدفا وصنع 6 آخرين.