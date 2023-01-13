أحمد سامي لـ في الجول: صفقة انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك تمت بنسبة 95%

الجمعة، 13 يناير 2023 - 20:06

كتب : حامد وجدي

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

كشف أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا اتفاق ناديه مع الزمالك على بيع جون إيبوكا مهاجم الفريق.

وقال أحمد سامي في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "صفقة جون إيبوكا إلى الزمالك تمت بنسبة 95%".

وأتم "تتبقى رتوش بسيطة بين إدارة الناديين لحسم الصفقة".

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وانضم المهاجم النيجيري صاحب الـ26 عاما إلى سيراميكا كليوباترا قادما من صفوف إنبي الصيف الماضي.

وخاض إيبوكا مع سيراميكا 13 مباراة في الدوري سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ومع إنبي خاض إيبوكا 66 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وصنع ستة آخرين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن وجود مفاوضات بين الزمالك وسيراميكا من أجل إيبوكا.

سيراميكا طلب مبلغا يفوق 35 مليون جنيه، فيما يريد الزمالك إدخال لاعبين في الصفقة لتقليل المبلغ.

FilGoal.com علم بأن إدارة سيراميكا كليوباترا طلبت انتظار رد الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي بشأن حاجته للاعبين من الزمالك من أجل دخولهم في الصفقة.

الدوري المصري الزمالك سيراميكا كليوباترا جون إيبوكا
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