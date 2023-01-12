خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا

الخميس، 12 يناير 2023 - 00:29

كتب : أحمد الخولي

جون إيبوكا

حصل جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا على عرض من نادي أهلي جدة السعودي.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السعودي يرغب في ضم إيبوكا خلال الانتقالات الشتوية الجارية بطلب من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وفي السياق ذاته يرغب سيراميكا في الحصول على عرض مالي جيد مع بعض اللاعبين لدعم الفريق في الانتقالات الجارية لذا قد تكون الأفضلية للعروض المصرية.

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وكان أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا قال في وقت سابق عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" معلقا على مستقبل إيبوكا " يوجد عروض مصرية ومن ليبيا لإيبوكا وسأعقد جلسة مع إدارة سيراميكا لمناقشة فكرة رحيله وهل سيفيد النادي أم لا".

وأضاف "لا أعرف حقيقة العروض المقدمة لـ إيبوكا لكني سمعت أن الزمالك يريده ولم أسمع بعرض الأهلي".

وواصل "لا أريد لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا، الفريق يحتاج بعض التدعيمات من خارج الأهلي والزمالك".

وأردف "إذا كانت مصلحة النادي بيع إيبوكا سيكون ذلك لأن الأمر في إطار الاستثمار".

وشدد سامي "لست المدرب الذي يتمسك باللاعب ويجبره على البقاء ومن ثم يتأثر مستواه بشكل سلبي".

وأوضح "وصول سعر إيبوكا لـ 2 مليون دولار أمر طبيعي في ظل ما نسمعه من أرقام صفقات".

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