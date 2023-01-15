أوديجارد: تذكرنا هزيمتنا أمام توتنام قبل المباراة.. وما زلنا في حاجة للتحسن

الأحد، 15 يناير 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

احتفال أوديجارد بالهدف الثاني مع أرسنال أمام توتنام

يرى مارتن أوديجارد قائد أرسنال أن فريقه في وضع جيد فيما يخص المنافسة على الدوري الإنجليزي ولكنه شدد على أن المدفعجية ما زالوا في حاجة للتحسن.

وانتصر أرسنال على توتنام بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوديجارد في تصريحات صحفية بعد المباراة: "تذكرنا ما حدث هنا في المرة الأخيرة (الهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل) وأردنا أن نلعب مباراة أفضل وأن نظهر جانبا مختلفا لنا. لقد استمتعنا بالمباراة".

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وأضاف "إنه شيء نتحدث عنه كثيرا في الفريق، يخبرني رامسديل دائما أن أسدد طول الوقت. لقد فعلت ذلك ورأينا ما حدث".

وواصل عن فارق الثماني نقاط مع مانشستر سيتي "نحن في وضع جيد ولا شك في ذلك. علينا أن نظل متواضعين ونواصل العمل الجاد".

وأتم "لقد رأيت الفرق في الشوط الأول والثاني اليوم، لذلك لدينا أشياء يجب تحسينها. علينا الاستمرار".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.

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