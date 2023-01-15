تين هاج: أصبحنا قادرين على التعامل مع الإخفاقات والفترات الصعبة

يرى الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه أصبح قادرا على التعامل بسهولة مع الإخفاقات والفترات الصعبة خلال المباريات.

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الروح الجماعية والقتالية في الفريق ملموسة للجميع".

وأضاف "اللاعبون باتوا قادرين على التعامل مع الإخفاقات والفترات الصعبة. لقد عانينا لبعض الوقت أمام سيتي، ولكن الفريق عاد بقوة".

وتابع "كنا واثقين من قدرتنا على العودة وتحقيق نتيجة إيجابية، ولذلك يستحق الفريق الإشادة. قدمنا أداءً جيدًا في مباراة مهمة".

وأكمل "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة. الآن حان وقت التفكير في مواجهة كريستال بالاس".

ويلعب مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

وواصل "سنحتفل بهذا الفوز أولًا ثم سنبدأ في التحضير لمباراة الأربعاء، علينا الاستعداد جيدًا ودخول المباراة بتركيز كامل، ولكن يتوجب علينا التدرب أولًا. مهمتي هي إعداد الفريق للتحدي التالي".

ووصل رصيد يونايتد إلى 38 نقطة يرتقي بها للمركز الثالث وبفارق نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

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