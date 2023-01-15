راشفورد: سيتي تحكم في الكرة بشكل أفضل خلال الدربي ولكن

اعترف ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بأن منافسه مانشستر سيتي كان أفضل خلال المباراة التي جمعتهما في دربي المدينة، لكن تماسك فريقه قاده لفوز ثمين.

وانتصر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نحقق الفوز في هذه المباراة التي ندرك أهميتها للجماهير".

وأضاف "هذا الانتصار يجعلنا نحافظ على الزخم وسيكون مفيدًا لنا بكل تأكيد".

وأكمل "لقد تطور مستوانا كثيرًا منذ مواجهتنا الأولى ضدهم هذا الموسم، وهذا الانتصار يؤكد ذلك، وأتمنى أن نواصل التقدم كفريق".

وتابع "أعتقد أن فريق سيتي لعب وتحكم في الكرة بشكل أفضل، ولكننا حافظنا على تماسكنا وقدمنا تضحيات كبيرة على أرض الملعب، وفي النهاية حققنا الفوز".

وشدد الدولي الإنجليزي "علينا أن ننظر إلى الأمام وأن نتحلى بالإيجابية فيما هو قادم".

وأتم "تنتظرنا مباراة صعبة خارج أرضنا ضد كريستال بالاس، هذه المباراة ستكون بمثابة اختبار جديد لنا، لذا أتمنى أن نعود من هناك بالـ3 نقاط".

وسجل ماركوس راشفورد هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك مانشستر سيتي، بعد تقدم جاك جريليش للأزرق السماوي، وتعادل برونو فيرنانديز للشياطين الحمر.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، و6 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

video:1