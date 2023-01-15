مدافع ليفربول: ما حدث أمام برايتون غير مقبول تماما

الأحد، 15 يناير 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

برايتون × ليفربول

طالب ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول فريقه ألا يقدم مباراة مثل التي قدمها أمام برايتون.

وخسر ليفربول بثلاثية دون رد أمام برايتون في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أنك إذا حاولت النظر بشكل إيجابي للأمور، فيمكننا النظر لهذه الهزيمة كحافز للمباريات المقبلة".

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وأضاف "ما حدث غير مقبول تماما، ولا نريد حدوث أي شيء كهذا مرة أخرى، نحن بحاجة إلى التعافي من أجل المباريات القادمة".

وتابع المدافع الإنجليزي "ليس هذا ما أردناه كفريق، لم نقدم مباراة جيدة، لن نكن جيدين في كل المراكز".

وواصل "فريق برايتون يستحق الإشادة، إنه فريق كبير ولعب بشكل رائع. واستحق الـ3 نقاط وليفربول لا يستحقها".

هذا الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة الـ 30 في المركز السابع ليتخطى ليفربول الذي هبط للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وكان الفوز هو الأول لبرايتون في تاريخه على ملعبه على حساب ليفربول

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول برايتون
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