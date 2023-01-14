إلى المركز الثامن.. خسارة تاريخية لـ ليفربول ضد برايتون بثلاثية

السبت، 14 يناير 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

برايتون × ليفربول

سقط ليفربول مرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتلك المرة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب أميكس في الجولة الـ 20.

سجل أهداف برايتون في المباراة كل من سولي مارش الذي سجل هدفين وداني ويلبيك.

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الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة الـ 30 في المركز السابع ليتعدي ليفربول الذي هبط للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

الفوز كان هو الأول لبرايتون في تاريخه على ملعبه على حساب ليفربول.

التشكيل

بدأ ليفربول بثلاثي في خط الهجوم مكون من محمد صلاح وأوكسليد تشامبرلين وكودي جاكبو في ظل غياب داروين نونيز بسبب الإصابة.

أحداث المباراة

برايتون كان المبادر بالهجوم من بداية المباراة وكاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة عن طريق ميتوما ولكن أرنولد منع الكرة قبل وصولها للشباك.

وطالب محمد صلاح بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 27 بعد التحام مع حارس المرمى روبيرتو سانشيز ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وبعد دقيقة واحدة أهدر ميتوما فرصة تسجيل الأول بعد انطلاقة من الجهة اليسرى ولكنه سدد الكرة بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 40 احتسب الحكم ركلة جزاء لسولي مارش بعد عرقلته من أليسون بيكر حارس ليفربول ولكنها ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو لوجوده في حالة تسلل.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين تقدم مارش لبرايتون بالهدف الأول مستغلا تمريرة من ميتوما أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف مارش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51 بتسديدة رائعة عكس اتجاه أليسون من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى البديل داني ويلبيك ثلاثية برايتون في الدقيقة الـ 81 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ومر بشكل رائع من جو جوميز وسدد الكرة بقوة في المرمى.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد تشيلسي على ملعب أنفيلد، بينما سيلعب برايتون ضد ليستر على ملعب كينج باور.

برايتون ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
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