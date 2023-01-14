هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع

أبدى جوردان هندرسون قائد ليفربول استياءه من أداء الفريق في الخسارة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كل شيء يسير بشكل خاطئ منذ البداية وحتى النهاية".

وأضاف "برايتون كان أفضل منا على كل الأصعدة. إنها مرحلة سيئة للغاية لنا كفريق. يجب أن نواصل البقاء معا، فهي لحظة صعبة ولذلك نحتاج للخروج منها بشكل جماعي".

وواصل هندرسون "نحتاج للتعلم من ذلك وإظهار ردة الفعل. لم يكن شيئا واحدا هو المشكلة، بل عدة أمور لم تكن صحيحة منذ بعض الوقت".

وأوضح "الكل يعرف ذلك، ونحن نعرف أننا يمكننا أن نصبح أفضل. سأتحمل المسؤولية وكذلك سيفعل اللاعبون، إذ يجب علينا محاولة تصحيح هذا الوضع".

وتابع "ربما هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة يورجن كلوب. لا يمكنني تذكر مباراة أسوأ. إنه يوم صعب للغاية".

واختتم "الشعور داخل غرفة الملابس ليس جيدا. لدينا انخفاض واضح في الثقة ومستويات الطاقة. لا يمكننا الشعور بالأسف على أنفسنا، بل يجب أن نواصل القتال لتغيير الوضع بأسرع وقت ممكن".

وسقط ليفربول بثلاثية مدوية على يد برايتون سجلها سولي مارش "هدفين" في الدقيقتين 47 و53 وداني ويلبك في الدقيقة 82.

الخسارة تركت الريدز في المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 18 مباراة، فيما ارتقى برايتون للمركز السابع برصيد 30 نقطة.