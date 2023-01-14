كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة

السبت، 14 يناير 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام مانشستر سيتي

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن شعوره بالإحباط عقب خسارة فريقه أمام برايتون.

وخسر ليفربول بثلاثية دون رد أمام برايتون في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب المباراة لـ بي بي سي: "أنا محبط للغاية، أهنئ برايتون لقد لعبوا مباراة رائعة ضد خصم سيئ، لم نلعب بشكل جيد اليوم ولا أتذكر أي فترة جيدة خلال اللقاء".

أخبار متعلقة:
خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون إلى المركز الثامن.. خسارة تاريخية لـ ليفربول ضد برايتون بثلاثية ولفرهامبتون يزيد أوجاع وست هام.. وصراع البقاء يشتعل بفوز ساوثامبتون

وأضاف "حاولنا مساعدة اللاعبين بتشكيلات مختلفة لكنها لم تنجح على الإطلاق، وما يحدث مسؤوليتي وأنا أعلم ذلك".

وأشار "في لحظات بدا الأمر سهلا للغاية بالنسبة لـ برايتون، اختفى الفريق بالكامل وكان الأمر سهلا للغاية بالنسبة لهم".

وواصل "الإصلاح سيأتي من خلال التنظيم، يجب أن يكون الأداء الأفضل أمرا سهلا لأن هذا الأداء متواضع جدا ولا يمكنني تذكر مباراة أسوأ لنا".

وأردف "تحسين الفريق لن يكون صعبا للغاية، ومن هذه المباراة لا يمكننا الخروج بأي شيء على الإطلاق سوى النقاط السلبية".

المدرب الألماني استمر في تصريحاته قائلا: "المباراة كانت عبارة عن فريق منظم للغاية ضد فريق غير منظم، كانت المساحات كبيرة في الدفاع ولم نتمكن من التقدم".

وأكمل "كانت لدي فكرة لتغيير التشكيل لمساعدة الفريق لكننا لم نفعلها بشكل صحيح أبدا، وكان الفريق دائما في منتصف الطريق وهذا أسوأ شيء ممكن أن يحدث".

وشدد "نحن بحاجة إلى أن نكون مبدعين في الخيارات المتوفرة لدينا، ما رأيته اليوم من فريقي هو أنهم لم يكونوا مقتنعين به حقا".

وأتم تصريحاته "نفس اللاعبون لعبوا مباريات رائعة ولكن إذا لم يتم تنظيم الأمور بشكل صحيح فإن الأمر يبدو كذلك، بالتأكيد أشعر بالقلق، كيف لا يمكنك أن تقلق بعد مباراة كهذه".

هذا الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة الـ 30 في المركز السابع ليتعدي ليفربول الذي هبط للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وكان هو الأول لبرايتون في تاريخه على ملعبه على حساب ليفربول.

ليفربول يورجن كلوب برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون إلى المركز الثامن.. خسارة تاريخية لـ ليفربول ضد برايتون بثلاثية ولفرهامبتون يزيد أوجاع وست هام.. وصراع البقاء يشتعل بفوز ساوثامبتون جوارديولا: لا أهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي.. وأنهينا فوقهم في الترتيب 6 مرات متتالية مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. شاختار يعلن قرب الاتفاق مع تشيلسي على انتقال مودريك راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن
أخر الأخبار
كرة يد - أكبر فارق حتى الآن.. خسارة السعودية أمام فرنسا وفوز البرازيل والبرتغال 6 دقيقة | كرة يد
ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير 30 دقيقة | المحترفون
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي 42 دقيقة | المحترفون
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع ساعة | الدوري الإنجليزي
جيرونا يقلب النتيجة على إشبيلية ويقربه من مراكز الهبوط ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - سيدات الأهلي يفزن بالنسخة الأولى من كأس السوبر على حساب الصيد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح