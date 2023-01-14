كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن شعوره بالإحباط عقب خسارة فريقه أمام برايتون.

وخسر ليفربول بثلاثية دون رد أمام برايتون في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب المباراة لـ بي بي سي: "أنا محبط للغاية، أهنئ برايتون لقد لعبوا مباراة رائعة ضد خصم سيئ، لم نلعب بشكل جيد اليوم ولا أتذكر أي فترة جيدة خلال اللقاء".

وأضاف "حاولنا مساعدة اللاعبين بتشكيلات مختلفة لكنها لم تنجح على الإطلاق، وما يحدث مسؤوليتي وأنا أعلم ذلك".

وأشار "في لحظات بدا الأمر سهلا للغاية بالنسبة لـ برايتون، اختفى الفريق بالكامل وكان الأمر سهلا للغاية بالنسبة لهم".

وواصل "الإصلاح سيأتي من خلال التنظيم، يجب أن يكون الأداء الأفضل أمرا سهلا لأن هذا الأداء متواضع جدا ولا يمكنني تذكر مباراة أسوأ لنا".

وأردف "تحسين الفريق لن يكون صعبا للغاية، ومن هذه المباراة لا يمكننا الخروج بأي شيء على الإطلاق سوى النقاط السلبية".

المدرب الألماني استمر في تصريحاته قائلا: "المباراة كانت عبارة عن فريق منظم للغاية ضد فريق غير منظم، كانت المساحات كبيرة في الدفاع ولم نتمكن من التقدم".

وأكمل "كانت لدي فكرة لتغيير التشكيل لمساعدة الفريق لكننا لم نفعلها بشكل صحيح أبدا، وكان الفريق دائما في منتصف الطريق وهذا أسوأ شيء ممكن أن يحدث".

وشدد "نحن بحاجة إلى أن نكون مبدعين في الخيارات المتوفرة لدينا، ما رأيته اليوم من فريقي هو أنهم لم يكونوا مقتنعين به حقا".

وأتم تصريحاته "نفس اللاعبون لعبوا مباريات رائعة ولكن إذا لم يتم تنظيم الأمور بشكل صحيح فإن الأمر يبدو كذلك، بالتأكيد أشعر بالقلق، كيف لا يمكنك أن تقلق بعد مباراة كهذه".

هذا الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة الـ 30 في المركز السابع ليتعدي ليفربول الذي هبط للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وكان هو الأول لبرايتون في تاريخه على ملعبه على حساب ليفربول.